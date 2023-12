Cầu vòm nhịp đôi lớn nhất thế giới và loạt công trình khủng của Trung Quốc

1. Ngày 27/12, việc lắp đặt mặt cầu cuối cùng của cầu Song Bảo đã hoàn tất tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Với nhịp đôi dài 2×405 mét, Song Bảo trở thành cây cầu vòm nhịp đôi lớn nhất thế giới đang được xây dựng. (Ảnh: Chinanews, BI, IT) Được biết, cầu Song Bảo là một phần trong những dự án trọng điểm cao tốc Du Tương nối thành phố Trùng Khánh với tỉnh Hồ Nam. Cây cầu dài 1.620m, mặt cầu rộng 16m với 6 làn xe chia hai hướng. Cầu Song Bảo không chỉ được coi là cầu vòm nhịp đôi lớn nhất hiện nay mà còn nổi bật với "nhịp nâng cáp lớn nhất thế giới của một tháp treo độc lập" và "trọng lượng nâng cáp lớn nhất thế giới trong cùng cấu trúc". 2. Được xây dựng vào thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên dưới thời Tần Thủy Hoàng, Vạn Lý Trường Thành là công trình "khủng" ở Trung Quốc được xây dựng trong hơn 22 thế kỷ dưới nhiều triều đại phong kiến khác nhau. Vạn Lý Trường Thành có chiều dài hơn 21.000 km. Theo đó, đây là công trình kiến trúc dài nhất mà con người từng xây dựng. 3. Trung tâm thương mại Toàn cầu Thế kỷ Mới (New Century Global Centre) nằm tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, được xem như một tòa nhà đa chức năng tích hợp khu vui chơi giải trí, triển lãm, kinh doanh, mua sắm và khách sạn. Với tổng diện tích xây dựng khoảng 1,76 triệu mét vuông, New Century Global Centre lớn gấp đôi nhà ga sân bay lớn nhất Trung Quốc và lớn gấp 20 lần nhà hát Opera của Australia. Điều này làm cho New Century Global Centre trở thành một trong những tòa nhà lớn nhất và đặc biệt nhất trên thế giới. 4. Cầu vịnh Giao Châu hay cầu Haiwan Thanh Đảo có chiều dài đạt 41,8km. Đây chính là cây cầu vượt biển dài nhất thế giới ở Trung Quốc. Công trình nối giữa đô thị Thanh Đảo và các quận của Hoàng Đảo. Cầu được thiết kế chịu được động đất nghiêm trọng, bão lũ và những va chạm từ tàu,... Theo Business Insider, quá trình xây dựng cầu kéo dài khoảng 4 năm và có mức kinh phí xây dựng lên tới 16 tỷ USD. Vào tháng 12/2012, kỷ lục thế giới Guiness đã liệt kê cầu vịnh Giao Châu trở thành cầu vượt biển dài nhất thế giới. 5. Dự án Trung tâm phóng vệ tinh Văn Xương trên đảo Hải Nam được hoàn thành vào năm 2014. Tổng kinh phí xây dựng công trình hoành tráng ở Trung Quốc này là 12 tỷ USD. 6. Tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh - Thượng Hải có tổng mức kinh phí đầu tư xây dựng là 35 tỷ USD. Đây là tuyến đường sắt cao tốc dài nhất thế giới từng được xây dựng trong một giai đoạn duy nhất. 7. Trung Quốc đang cho xây hầm cao tốc dài nhất thế giới. Theo CGTN, dự án đường hầm 22,1 km xuyên qua một trong những dãy núi dài nhất hành tinh, mở ra nhiều tuyến đường thông thương giữa khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ và Trung Á. >>> Mời độc giả xem thêm video: Cận cảnh "tòa nhà chọc trời" tốt nhất năm 2023", có view triệu đô

