Cận cảnh cuộc sống ở ngôi làng biệt lập giữa sa mạc

Ngôi làng Darya Boyi nằm sâu trong lòng sa mạc rộng lớn Taklimakan. Đây không chỉ là ngôi làng lớn nhất Trung Quốc mà còn là một trong những khu vực khó tiếp cận nhất.

An An (Theo ETC, T.H)

Sự kiện: Tin Tức Thế Giới