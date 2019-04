Bi đát số phận các quan chức Mỹ dám nói “không” với ông Trump

Ngày 7/4 vừa qua, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen đã chính thức thông báo quyết định từ chức. Đây được đánh giá là biến động nhân sự đầy bất ngờ tại Nhà Trắng. Ảnh: Times of Israel. Bà Kirstjen Nielsen từ chức được cho là do bất đồng với Tổng thống Trump về chính sách nhập cư. CNN cho biết, hai tuần trước đó, bà Kirstjen Nielsen đã từ chối thực hiện lệnh đóng cửa biên giới Mỹ với Mexico ở khu vực El Paso mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra. Ảnh: Axios. Ngày 13/3/2018, Tổng thống Trump bất ngờ đưa ra thông báo cách chức Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: Reuters. CNN cho hay cựu Ngoại trưởng Tillerson bất đồng với ông Trump xung quanh các vấn đề như chính sách với Iran, việc bổ nhiệm các chức danh ở Nhà Trắng cũng như các chính sách đối ngoại quan trọng khác như về Triều Tiên,...Ảnh: Reuters. Tháng 12/2018, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đột ngột tuyên bố từ chức và cho rằng Tổng thống Donald Trump có thể chọn một bộ trưởng khác "có quan điểm hợp với tổng thống hơn tôi". Ảnh: Reuters. Tổng thống Trump đã sa thải Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey vào tháng 5/2017. Khi đó, ông Comey đang dẫn đầu cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 và khả năng chiến dịch tranh cử của ông Trump thông đồng với Moscow. Ảnh: Reuters. Ngày ngày 8/12/2018, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly cho biết, ông sẽ rời khỏi chức vụ này vào cuối năm. Ông Kelly được cho là xung đột với ông Trump trong thời gian trước đó, thậm chí hai người không nói chuyện với nhau. Ảnh: Reuters. Tháng 8/2018, Cố vấn Nhà Trắng Don McGahn được thông báo sẽ rời nhiệm sở vào mùa thu. Được biết, Ông McGahn là một trong những nhân vật chủ chốt trong việc xử lý cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử tổng thống năm 2016. Ảnh: Reuters. Ngày 7/11/2018, Tổng thống Trump đã sa thải Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions. Ông Sessions trở thành bộ trưởng đầu tiên bị cách chức trong cuộc cải tổ nội các dự kiến của Tổng thống Trump sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ 6/11. Ảnh: Reuters. Bộ trưởng Sessions là một trong những người ủng hộ ông Trump đầu tiên vào tháng 2/2016 khi ông Trump ra tranh cử. Tuy nhiên, mối quan hệ này được cho là đã trở nên rất căng thẳng khi hai ông làm việc cùng nhau. Tổng thống Trump chỉ trích việc ông Sessions rút lui khỏi vai trò giám sát cuộc điều tra của ông Robert Mueller (về nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ) trong giai đoạn đầu. Ảnh: Reuters. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. Master là một trong quan chức Mỹ nữa rời khỏi Tổng thống Trump năm 2018. Một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump và ông McMaster đã có cuộc trao đổi và cả hai đều cảm thấy cần phải có “một đội mới”. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Người nhập cư Mỹ thấp thỏm khi ông Donald Trump đắc cử (Nguồn: VTC14)

