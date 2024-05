Bên trong máy bay Singapore gặp nhiễu động, hàng chục người thương vong

Chiều 21/5, chiếc máy bay chở 211 hành khách và 18 thành viên phi hành đoàn cất cánh từ sân bay Heathrow ở London (Anh) và hướng tới Singapore đã buộc phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) vào lúc 15 giờ 45 phút (giờ địa phương). (Nguồn ảnh: Reuters)



Theo CNA, nguyên nhân là do chiếc máy bay đi vào vùng nhiễu động. Chuyến bay được cho là đã trải qua tình trạng nhiễu động nghiêm trọng trên đường tới Singapore do mưa bão. "Máy bay đột nhiên nghiêng và rung lắc, sau đó cú hẫng mạnh xảy ra khiến những người không thắt dây an toàn bị hất tung lên. Một số người đập đầu vào khoang hành lý, chỗ lắp đèn và khoang chứa mặt nạ dưỡng khí", Dzafran Azmir, hành khách 28 tuổi, kể lại. "Chúng tôi có thể xác nhận một người thiệt mạng và khoảng 30 người khác bị thương trên chiếc Boeing 777-300ER", hãng Singapore Airlines cho biết ngày 21/5. Nạn nhân thiệt mạng là một du khách người Anh, 73 tuổi, nhiều khả năng ông đã bị đau tim.Cảnh lộn xộn bên trong chiếc máy bay sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi của Bangkok ngày 21/5. Nhiều đồ dùng bị rơi xuống sàn máy bay. Singapore Airlines đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình người gặp nạn. “Ưu tiên hiện giờ của chúng tôi là cung cấp mọi hỗ trợ có thể cho tất cả hành khách và phi hành đoàn trên máy bay", trích tuyên bố từ Singapore Airlines. Mời độc giả xem thêm video: Máy bay chở khách vượt mưa rocket giữa bầu trời đêm từ Gaza



