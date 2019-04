Bất ngờ cuộc sống của “búp bê Barbie” đời thực

Theo Mirror, cô Tatiana, 32 tuổi đến từ Nga, còn được biết đến với biệt danh " búp bê Barbie đời thực". Cô đã chi 120.000 bảng Anh cho sở thích búp bê Barbie của mình, trong đó có bộ sưu tập gồm 1.520 con búp bê Barbie. Ảnh: Mirror. Tatiana đang hướng tới mục tiêu sẽ được kỷ lục thế giới ghi nhận là người sở hữu bộ sưu tập búp bê Barbie lớn nhất. Ảnh: Mirror. Cô luôn mặc quần áo màu hồng và cũng có kế hoạch đổi họ của mình sang Barbie. Ảnh: Mirror. Tatiana chia sẻ, cô không có bạn bè và cuộc sống khá cô đơn. Ảnh: Mirror. "Tôi không có bạn bè, tôi không có thời gian để kết bạn. Tôi thích ở một mình, không ai can thiệp vào suy nghĩ của tôi. Tôi thích thế giới của mình", "búp bê Barbie" đời thực chia sẻ. Ảnh: Mirror. "Tôi làm việc, thu âm các bài hát, làm hợp đồng biểu diễn, thiết kế quần áo cho trẻ em và người lớn,...", cô Tatiana chia sẻ về công việc của mình. Ảnh: The Sun. Theo chia sẻ của Tatiana, cô đã phẫu thuận thẩm mỹ, nâng ngực, sau khi sinh con trai Zhenya, hiện giờ 11 tuổi. Ảnh: The Sun. Được biết, cô Tatiana đã kết hôn. Người chồng thứ 5 và hiện tại của cô là một bác sĩ, nhưng Tatiana từ chối tiết lộ danh tính. Ảnh: The Sun. "Anh ấy là một bác sĩ. Chúng tôi gặp nhau tại nơi làm việc của anh ấy và sau đó tôi đã chinh phục anh ấy bằng giọng hát của mình", Tatiana cho hay. Ảnh: The Sun. "Tôi có một người chồng, anh ấy là bạn thân nhất của tôi", Tatiana nói tiếp. Ảnh: The Sun. Tatiana không cảm thấy nhàm chán với màu hồng. Cô tin rằng mình là duy nhất. "Bậy giờ mọi người trông đều giống nhau, nhưng thật khó để giống như tôi. Điều quan trọng nhất là bạn phải có cá tính riêng của mình", cô nói. Ảnh: The Sun. Mời độc giả xem thêm video về bệnh vện hơn 100 năm "chữa bệnh" cho búp bê (Nguồn: VTC14)

