Bật mí thú vị về chiếc đồng hồ biểu tượng năm mới của Nga

Tháp đồng hồ Spasskaya của Điện Kremlin do kiến trúc sư người Italy Pietro Antonio Solari xây dựng vào năm 1491. Đồng hồ trên tháp Spasskaya còn có tên gọi đồng hồ Kremlin. Ảnh: RBTH. Theo Russia Beyond, chiếc đồng hồ Kremlin đầu tiên có từ năm 1404 do một người Serbia có tên Lazarus chế tạo. Nhưng khi đó, nó chưa được đặt trên tháp Spasskaya. Năm 1624, chiếc đồng hồ này được bán cho một tu viện ở Yaroslavl. Một chiếc đồng hồ mới được đặt trên tháp Spasskaya vào năm 1625. Ảnh: RBTH. Đồng hồ điện Kremlin có một mặt đặc biệt. Vào thế kỷ 18, mặt đồng hồ này nặng khoảng 400 kg. Nó được làm bằng những tấm gỗ ghép lại với nhau và sơn màu xanh da trời. Mặt đồng hồ được chia thành 17 phần, và giờ được ký hiệu bằng các chữ cái trong Bảng chữ cái Cyrillic. Ảnh: TA. Vòng tròn trên đồng hồ được trang trí bằng những ngôi sao với hình mặt trăng và mặt trời. Khi đó, cứ theo chu kỳ 16 ngày, giờ ban ngày và ban đêm thay đổi, vì thế cơ chế của đồng hồ cũng được điều chỉnh lại. Ảnh: MTG. Năm 1705, theo lệnh của Sa hoàng Pyotr I của Nga, đồng hồ được thiết kế lại và mặt đồng hồ có 12 giờ. Năm 1932, Liên Xô đã sử dụng 28 kg vàng để mạ vàng viền, kim và các chữ số trên mặt chiếc đồng hồ này. Ảnh: Wikipedia. Trên quả chuông đồng hồ có những biểu tượng và hình chạm khắc trang trí. Hiện nay, tháp đồng hồ Spasskaya có 9 quả chuông, trong đó quả chuông giờ nặng tới hơn 2.100 kg. Ảnh: RBTH. Trước năm 1937, đồng hồ trên tháp Spasskaya được điều chỉnh bằng tay hai lần một ngày. Hiện tại, đồng hồ hoàn toàn được "tự động hóa" và nó sẽ đổ chuông 15 phút một. Ảnh: RB. Mặt đồng hồ có đường kính 6 mét và được lắp đặt ở cả 4 mặt của tháp Spasskaya. Ảnh: VB. Chiếc đồng hồ đặc biệt này cũng đã trải qua vô số lần thay đổi và những lần đại tu. Ảnh: RB. Năm 1938, đồng hồ Kremlin hoàn toàn không phát nhạc điệu mà chỉ rung chuông báo hiệu mỗi một giờ. Từ năm 1999 đến nay, chùm chuông đồng hồ Kremlin phát ra hai nhạc điệu, trong đó có một bài Quốc ca Nga. Ảnh: RT. Tiếng chuông ngân vang của chiếc đồng hồ trên tháp Spasskaya trong Đêm Giao thừa đã trở thành một phần không thể thiếu của nghi lễ đón Năm mới ở nước Nga. Ảnh: Getty. Theo truyền thống, một vài phút trước khi chuông đồng hồ vang lên, Tổng thống Nga sẽ gửi thông điệp chúc mừng Năm mới từ Điện Kremlin. Ảnh: RT. >>> Mời độc giả xem thêm video: Chiêm ngưỡng những cánh đồng bất tận của nước Nga (Nguồn video: THĐT)

