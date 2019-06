12 kỳ quan thiên nhiên kỳ lạ, thách thức trí tưởng tượng của du khách

1. Hang đá cẩm thạch, Chile: Nằm bên trong một hang nước màu ngọc lam bên hồ General Carrera, Chile có đến 5 triệu tấn đá cẩm thạch, chúng tạo nên những hình thù "kỳ quái". Tới chiêm ngưỡng hang đá trực tiếp là trải nghiệm mà bất kỳ ai cũng muốn, nhưng đến được đây không hề dễ dàng. Sau hàng loạt chuyến bay đến thành phố Coyhaique, bạn cần lái xe thêm 320 km rồi lên một chiếc thuyền nhỏ mới có thể vào hang. 2. Hòn đá voi, Italy: Tảng đá này có thành phần chính là trachyte, chất có trong dung nham núi lửa. Sở dĩ, tảng đá được gọi là đá voi vì hình dáng giống hệt một con voi. Một tên gọi khác của tảng đá là Sa Pedra Pertunta, có nghĩa là "đá đục lỗ", do có rất nhiều lỗ nhỏ trên thân. Bạn muốn tới chiêm ngưỡng tảng đá tương đối dễ dàng vì nó nằm ngay cạnh con đường Castelsardo, Sardinia, Italy. 3. Hồ spa thiên nhiên Pamukkale, Thổ Nhĩ Kỳ: Pamukkale là tên gọi một hồ nước nóng tự nhiên chứa nhiều khoáng chất tốt cho cơ thể, được sử dụng như một spa tự nhiên ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nét đẹp độc đáo của hồ là tầng tầng lớp lớp những hồ nhỏ được tạo thành từ canxi, tạo nên làn nước xanh biếc. Khu vực này trở thành khu spa tự nhiên từ thời La Mã cổ, khi họ xây dựng thành phố Hierapolis hàng nghìn năm trước. 4. Con mắt của Sahara, Mauritania: Đây là tên gọi một khu vực hình tròn khổng lồ trên sa mạc Sahara đã được NASA phát hiện, có đường kính khoảng hơn 50 km. Nhiều chuyên gia đã phỏng đoán đây là hóa thạch của một vụ va chạm thiên thạch với trái đất từ hàng triệu năm trước. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây lại cho rằng đây chỉ là tạo hình của hiện tượng sói mòn tự nhiên. 5. Hang động Glow Worm, New Zealand: Hang động kỳ lạ nằm trên hồ McLaren này là một bí ẩn với các nhà khoa học. Hang được hình thành từ những núi đá vôi bị dòng chảy sói mòn, bám phía trên là một loài giun phát sáng Arachnocampa luminosa khiến du khách có cảm giác đang ngắm cả một dải "thiên hà" tuyệt đẹp. Được phát hiện lần đầu năm 1880, đến nay hang động đã trở thành điểm du lịch mang tính biểu tượng của New Zealand. 6. Wave Rock, Utah, Mỹ: Cái tên đã diễn tả phần nào về những tảng đá như ngọn sóng tuyệt đẹp. Cảnh quan siêu thực này là điểm du lịch nổi tiếng và thu hút nhất của vùng tây nam nước Mỹ. Kết cấu của Wave Rock là mảng sa thạch Navajo nhiều màu sắc, uốn lượn cong vút xung quanh các tảng đá cổ. 7. Sông Cano Cristales, Colombia: Được biết đến với biệt danh "dòng sông của màu sắc" hay "dòng sông cầu vồng", Cano Cristales mang vẻ đẹp rực rỡ đầy sắc màu vào những tháng mùa khô trong năm. Nguyên nhân là do một loại tảo có tên là macarenia clavigera, khi ở dưới nước chúng có màu vàng nhưng khi nước rút, chúng chuyển thành màu đỏ cam. 8. Hồ Hillier, Australia: Hồ Hillier là hồ nước màu hồng duy nhất trên thế giới. Không ai biết chắc nguyên nhân hồ nước lại có màu kỳ lạ này. Các nhà khoa học phỏng đoán hiện tượng trên có thể bắt nguồn từ các sinh vật dunaliella salina và halobacteria tạo nên. Ngoài ra, một phỏng đoán khác là do vi khuẩn halophilic sống trong lớp vỏ muối của tạo thành. Dù gì đi nữa, hồ Hillier cũng rất an toàn và bạn có thể thoải mái bơi lội. 9. Cánh đồng muối Salar De Uyuni, Bolivia: Được hình thành từ sự biến đổi địa chất của nhiều hồ nước thời tiền sử, Salar De Uyuni hiện là cánh đống muối lớn nhất thế giới. Cánh đồng có diện tích lớn, bằng phẳng và phản chiếu, tới đây bạn sẽ cảm nhận khung cảnh như trong một giấc mơ. Ngoài ra, ở đây còn có một khách sạn muối Palacio de Sal với tất cả đồ nội thất và tường đều được làm từ những khối muối. 10. Quần đảo Socotra, Yemen: Trái ngược hoàn toàn với sự khô cằn đến đáng sợ của Yemen, quần đảo Socotra có hệ thống động thực vật vô cùng phong phú, đặc biệt một số loài thực vật có tuổi đời lên tới 20 triệu năm. Quần đảo này là một trong những điểm du lịch hẻo lánh nhất thế giới, bị cô lập đến mức 1/3 số thực vật ở đây không hề tồn tại ở nơi nào khác. Nếu có cơ hội đến Socotra, bạn sẽ có cảm giác như đang ghé thăm một hành tinh khác ngoài trái đất. 11. Đảo Vaadhoo, Maldives: Hòn đảo mê hoặc này được biết đến với bãi biển luôn phát ra ánh sáng xanh ảo diệu mỗi khi đêm về. Thoạt nhìn, bạn sẽ thấy mặt nước như những tấm gương phản chiếu bầu trời đầy sao. Hiện tượng độc nhất này là do phát quang sinh học, một loại tảo đơn bào có tên gọi dinoflagellate đã phát sáng để đánh lạc hướng kẻ thù. 12. Hang động tinh thể, Mexico: Hang động tinh thể được phát hiện vào năm 2000 nằm ở độ sâu 300 m dưới mặt đất. Đây là nơi có những tinh thể tự nhiên lớn nhất thế giới. Phần lớn hang động đến nay vẫn chưa được khám phá hết do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Nhiệt độ trong hang trung bình là 136 độ C, độ ẩm lên đến 99% khiến các nhà thám hiểm nếu không có đồ bảo hộ cũng chỉ chịu được chưa tới 10 phút.

