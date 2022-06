10 bí ẩn chưa được giải đáp của thế giới

Kim tự tháp Cheops

2. Người man rợ

Nhiều người liên tục chứng kiến sự tồn tại của những người man rợ trên khắp thế giới, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc, Shennongjia và Himalayas. Chiều cao trung bình của những kẻ man rợ này là hơn hai mét, đi đứng thẳng, to lớn và nhiều lông, nhưng cho đến nay chúng hầu như chỉ được nhìn thấy trong những đôi guốc. Vì vậy, bạn có tin rằng có man rợ trên thế giới? Người man rợ cổ đại

3. Quả cầu sấm sét

Quả cầu sét thường xảy ra với hình dạng quả cầu trong một cơn giông, nó có thể dao động theo luồng không khí và lơ lửng tự do trong không khí gần Trái đất từ một đến hai phút, và phát nổ khi gặp chướng ngại vật. Tuy nhiên, do tần suất xuất hiện của tia sét quả cầu thấp, các nhà khoa học rất khó quan sát có hệ thống nên không ai có thể giải thích được bí ẩn khoa học này. Sấm sét

4. Vụ nổ Tunguska

Lúc 07:17 sáng ngày 30/6/1908, một quả cầu lửa khổng lồ quét qua Siberia, Nga và phát nổ và rơi xuống. Có người nói đó là một vụ nổ hạt nhân, nhưng không có bom nguyên tử vào thời điểm đó. Cho đến ngày nay, bí ẩn về vụ nổ Tunguska vẫn chưa được giải đáp. Vụ nổ Tunguska

5. Tam giác quỷ Bermuda biến mất

Tam giác quỷ Bermuda đề cập đến một khu vực hình tam giác ở phía tây Đại Tây Dương, kể từ năm 1840, tàu bè và máy bay đi qua đã mất tích. Vậy có gì ở dưới cùng của Tam giác quỷ Bermuda? Nó là một con quái vật biển khổng lồ, hay nó là một xoáy nước dưới nước? Hoặc một số lực lượng khác, bí ẩn hơn của tự nhiên? Tam giác quỷ Bermuda



6. Người ngoài hành tinh đã từng đến Trái đất?

Nhiều người khẳng định đã từng nhìn thấy đĩa bay hoặc thậm chí là người ngoài hành tinh, đồng thời, họ cũng chụp được nhiều bức ảnh khác nhau về đĩa bay. Theo những người tuyên bố đã nhìn thấy người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh chủ yếu là hình người nhỏ với đầu to. Nhưng cho đến nay liệu có người ngoài hành tinh trên trái đất hay không thì vẫn chưa chứng nhận khoa học. Tuy nhiên, có một quan điểm mạnh mẽ rằng con người không đơn độc trong vũ trụ. Người ngoài hành tinh

7. Những vòng tròn kết nối

Những vòng tròn cây trồng trên những cánh đồng lúa mì vô tận, những mô hình hình học được tạo ra một cách bí ẩn, chủ yếu là hình tròn, hình tam giác và các hình dạng khác, cây trồng trong các vòng tròn được ép một cách trơn tru, hơn nữa là những vòng tròn cây trồng này được hình thành chỉ sau một đêm. Vậy, chúng là trò lừa bịp của một số người, hay chúng là một hiện tượng tự nhiên bí ẩn? Hay dấu vết của một phi thuyền người ngoài hành tinh hạ cánh? Vòng cắt kết nối

8. Quái vật hồ Loch Ness

Ngay từ năm 1933, Vương quốc Anh đã bắt đầu lưu truyền câu chuyện về quái vật hồ Loch Ness ẩn mình trong hồ Loch Ness. Những người từng chứng kiến con quái vật này cho biết, nguồn gốc hiện trường êm dịu nên hàng trăm du khách và những người đam mê thủy quái đã canh giữ hồ. Nhiều cơ quan nghiên cứu cũng đã sử dụng công nghệ sonar để tìm kiếm thủy quái. Nhưng sau một thế kỷ, mọi hoạt động tìm kiếm đều không có tiến triển gì đáng kể. 9. Nguồn gốc của sự sống

Sự sống đầu tiên được sinh ra như thế nào? tôi là ai? tôi từ đâu đến? Bạn đi đâu? Dường như không bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi này. Vậy, Chúa đã tạo ra sự sống và con người, hay thuyết tiến hóa của Darwin tin rằng con người đã tiến hóa?

10. Những bức tượng trên đảo Phục sinh

Trên đảo Phục sinh, hơn 1.000 tấn tượng đá khổng lồ có chiều dài gấp rưỡi được xếp ngay ngắn bên bờ biển. Các tượng đá nhìn chung dài từ bảy đến mười mét, trường kỷ nặng 90 tấn. Chúng có hình dáng đặc biệt, với cái đầu dài và biểu cảm nghiêm túc, và chúng dường như đang ấp ủ khi đối mặt với biển. Những bức tượng đá khổng lồ này khiến người ta không khỏi thắc mắc rằng chúng tượng trưng cho điều gì và ai đã tạc chúng? Họ đang mong muốn điều gì khi hướng ra biển? Có rất nhiều ý kiến khác nhau về những vấn đề này, thật không thể tin được.

