Rùng mình loạt động vật đột biến kinh dị nhất thế giới 2018

Rùa 2 đầu là động vật đột biến kinh dị được phát hiện ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Theo nhận định của các chuyên gia, con rùa sẽ không thể sống lâu như loài rùa tự nhiên được, xác suất sống sót của động vật đột biến gen là khá thấp. Nhưng trên thực thế, con rùa này vẫn phát triển khỏe mạnh và sống sót trong suốt 3 tháng qua. Hiện con rùa được nuôi giữ trong một bể nhựa tại “Viện bảo tồn động vật hoang dã” ở Trung Quốc để mọi người có thể tham quan. Mới đây, tại một hộ chăn nuôi thuộc tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc, một con bê con kỳ lạ ra đời, con bê này có tới 6 cái chân, 2 cái mông và 2 hậu môn, khiến chủ nhân và mọi người trong vùng vô cùng kinh ngạc. Đây là sinh vật “nửa heo nửa người” kì dị mới được sinh ra tại Philippines. Người nông dân sở hữu con vật này đã vô cùng kinh hãi khi thấy con dê của ông sinh ra con vật có hình thù quái dị này. Ngay sau đó, cả dê mẹ và “hai dê con” đều chết. Nhiều người dân trong làng đồn thổi rằng chính con dê "quái thú" đã mang lại điều xui xẻo cho gia đình. Đây là con bò “lực sĩ” với thân hình nổi cuồn cuộn trông rất vững chắc và khỏe mạnh, hình ảnh do Daily Mail đăng tải đã thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng. Nhiều người đã tỏ ra kinh ngạc và đồn đoán nó đã bị cho uống chất steroid để kích thích sự phát triển của cơ bắp. Con dê Damascus này ở Ai Cập được mệnh danh là "dê quỷ" vì những đặc điểm quá bất thường trên gương mặt. Sự khác thường này là do bị một đột biến khiến tai của nó bị cụt cổ dài như khủng long với chiếc đầu đồ sộ, phần trán lớn và nếp da nhăn dưới miệng. Hình ảnh con dê đã làm xôn xao cộng đồng mạng và nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ trên Facebook. Tháng 8/2018, một người nông dân Trung Quốc tên Feng Wenhong đã chia sẻ hình ảnh về một con bò trang trại sinh ra một con bê dị thường trên trang mạng xã hội. Chú bê với hình thù kỳ dị 2 khuôn mặt, 2 tai, 2 miệng với sức khỏe yếu ớt ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng với những bình luận trái chiều. Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng với hình thù quái dị như vậy nó sẽ sống và phát triển như thế nào? Đây là một con bê bị đột biến gen đã sinh ra với 2 mũi, 3 mắt và một nửa khuôn mặt tại làng Navalur ở Thanjavur, bang Tamil Nadu phía Nam Ấn Độ. Ông chủ của con vật này cho biết, từ khi thông tin về con bê lan khắp làng, rất nhiều người hiếu kì kéo đến nhà ông để tận mắt thấy con vật kì lạ. Theo tờ Newsweek, con rắn hai đầu này do cặp vợ chồng ở hạt Leslie phát hiện đã được chuyển tới Trung tâm động vật hoang dã Salato ở Frankfort (Mỹ) để tiện cho việc chăm sóc và nghiên cứu. Một nhà bò sát học đã nói: "Đây là một con vật thực sự thú vị để trưng bày và là một cơ hội độc đáo cho công chúng". Bác sĩ thú y đã sốc khi đỡ đẻ ra một con bê hai đầu dính liền nhau tại một nông trại ở làng Kowalewo Pomorskie, Ba Lan. Sau khi sinh con bê mẹ vẫn sống sót và đặc biệt hai đầu của bê con đều có thể bú nhưng thật không may, con bê đã không thể sống sót và mất sau một thời gian ngắn. Tin tức từ Dailystar, truyền thông Nga đã trích dẫn thông tin trên blog của một tay câu cá với bức ảnh về loài “thủy quái” mà người dân địa phương gọi là Borka. Theo đó, người dân đã câu được con cá trê dài hơn 2m này ở sông Pripyat. Có nhiều ý kiến đã cho rằng, con cá có kích thước lớn như vậy là do bị nhiễm phóng xạ dẫn đến đột biến và có thân hình “khủng” như vậy. Knickers, một chú bò sữa khổng lồ nặng tới 1397kg, cao tới 1,93m đã thoát chết ngoạn mục, tránh khỏi kiếp phải vào lò mổ nhờ kích thước khủng của mình. Theo thông tin đăng tải, trước đây, chủ nhân của Knickers là anh Geoff Pearson đã cố gắng bán con bò sữa khổng lồ trong trang trại của mình, tuy nhiên các nhà chế biến thịt quanh vùng từ chối thu mua chú bò sữa này vì Knickers thực sự quá lớn. “Con bê Kangaroo” là của anh Wang Shiyouhe đã mua khi nó mới chỉ hơn một tuần tuổi thông qua giới thiệu của một người bạn. Con bê đặc biệt này sở hữu 2 chân, bề ngoài khá giống một con kangaroo. Không ít người đã đến thăm để được nhìn tận mắt chú bê. Những đứa con của Shiyouhe cũng có vẻ khá thích thú với con vật và thường xuyên cho nó ăn trong chuồng. Sống ở tỉnh Lampung, đảo Sumatra, Indonesia, con voi 4 tuổi Erin là một con voi vô cùng đặc biệt do bị đột biến khuyết tật chiếc vòi Từ khi sinh ra, Erin đã có một chiếc vòi ngắn ngủn, khác hẳn với các đồng loại trong đàn. Cũng vì thế, nó ăn uống rất khó khăn, cũng không thể tự vệ sinh cơ thể và bị đồng loại xa lánh, cô lập. May mắn thay, khi đang ở bờ vực tử vong, chú voi được người dân phát hiện và cứu sống. Mời quý vị xem video: Loài động vật nhỏ bé nhưng nguy hiểm

