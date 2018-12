Cực hiếm ảnh mèo hoang đầu phẳng xuất hiện

Mới đây, bộ đôi nhiếp ảnh gia Amy và David Alton bất ngờ và may mắn bắt gặp một cặp mèo hoang đầu phẳng cực kỳ quý hiếm ở khu vực hoang dã thuộc Kalimantan, Indonesia. Trong ảnh có thể thấy, mèo đầu phẳng đang rất tò mò và cảnh giác khi được chụp ảnh. Chúng chỉ xuất hiện chớp nhoáng và ngay lập tức biến mất vào bụi rậm. Theo tìm hiểu, mèo đầu phẳng hay mèo đầu dẹt là loài mèo rừng hoang dã rất quý hiếm, có kích thước khá nhỏ bé. Chúng sinh sống trong các khu rừng thứ sinh và rừng nguyên sinh, hoạt động mạnh vào thời điểm sau hoàng hôn và lúc tảng sáng. Do mất môi trường sống và ô nhiễm nguồn nước, mèo đầu phẳng giảm mạnh số lượng quần thể, dần dần, chúng chỉ còn khoảng 2500 cá thể hoang dã sinh sống trong tự nhiên. Mèo đầu phẳng cũng đã được đưa vào Sách đỏ, là một trong những loài có nguy cơ tuyệt chủng cao, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Mèo đầu phẳng, tên khoa học là Prionailurus planiceps, là một loài mèo thuộc chi Prionailurus trong họ Mèo. Loài này phân bố ở bán đảo Mã Lai-Thái, Borneo và Sumatra. Sở dĩ có tên là mèo đầu phẳng vì phần đầu của chúng dài hơn và bẹt hơn mèo nhà . Khoảng cách giữa mắt và tai tương đối lớn. Thêm vào đó, đôi mắt gần nhau một cách bất thường giúp tầm nhìn của mèo đầu phẳng cải thiện hơn so với những loài mèo khác. Với bộ hàm mạnh mẽ, răng của chúng cũng phát triển theo cách đặc biệt, giúp bám chặt vào con mồi trơn. Những đặc điểm này giúp mèo đầu phẳng dễ dàng bắt và giữ những con mồi dưới nước, tăng tỷ lệ sống sót, sinh tồn trong tự nhiên. Mời quý vị xem video: Mèo hoang tìm mọi cách tha xác bạn trên phố

