Vì sao người biểu tình Hong Kong lại đụng độ cảnh sát?

Theo hãng thông tấn Reuters, những người biểu tình Hong Kong đã đụng độ với lực lượng cảnh sát tại một thị trấn sát biên giới với Trung Quốc đại lục hôm 13/7. (Nguồn ảnh: Reuters) "Hàng nghìn người biểu tình đã tập trung tại thị trấn Sheung Shui (Hong Kong), cách thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc không xa, nhằm phản đối việc các thương nhân Trung Quốc đại lục đến đây trong những chuyến đi ngắn ngày để mua hàng hóa miễn thuế rồi mang về đại lục bán lại", Reuters đưa tin. Người biểu tình cho rằng những thương nhân Trung Quốc này khiến giá thuê nhà ở Sheung Shui tăng cao, gây lạm phát và bất lợi cho cư dân địa phương. Cuộc biểu tình ban đầu diễn ra trong hòa bình, nhưng sau đó đã xảy ra đụng độ. Đám đông hô to yêu cầu các thương nhân trở về đại lục. Nhiều cửa hàng trên phố phải đóng cửa khi cuộc biểu tình diễn ra. "Thị trấn thân yêu của chúng tôi đã trở nên hỗn loạn", Ryan Lai, một cư dân 50 tuổi ở Sheung Shui, nói. Người biểu tình ném ô về phía cảnh sát trong khi lực lượng an ninh Hong Kong dùng bình xịt hơi cay và dùi cui để giải tán đám đông biểu tình quá khích. Sau đó, cảnh sát kêu gọi người biểu tình kiềm chế bạo lực và rời khỏi khu vực. Khoảng 20h30 tối 13/7, hầu hết người biểu tình đã giải tán khi cảnh sát chống bạo động tuần tra khắp các khu phố. Được biết, đây là cuộc tuần hành mới nhất trong chuỗi các cuộc biểu tình chống lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi ở Hong Kong suốt hơn một tháng qua. Trước sức ép từ người biểu tình, Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày 9/7 tuyên bố dự luật dẫn độ sang Trung Quốc "đã chết". Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ ở Hong Kong (Nguồn: The Guardian)

Theo hãng thông tấn Reuters, những người biểu tình Hong Kong đã đụng độ với lực lượng cảnh sát tại một thị trấn sát biên giới với Trung Quốc đại lục hôm 13/7. (Nguồn ảnh: Reuters) "Hàng nghìn người biểu tình đã tập trung tại thị trấn Sheung Shui (Hong Kong), cách thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc không xa, nhằm phản đối việc các thương nhân Trung Quốc đại lục đến đây trong những chuyến đi ngắn ngày để mua hàng hóa miễn thuế rồi mang về đại lục bán lại", Reuters đưa tin. Người biểu tình cho rằng những thương nhân Trung Quốc này khiến giá thuê nhà ở Sheung Shui tăng cao, gây lạm phát và bất lợi cho cư dân địa phương. Cuộc biểu tình ban đầu diễn ra trong hòa bình, nhưng sau đó đã xảy ra đụng độ. Đám đông hô to yêu cầu các thương nhân trở về đại lục. Nhiều cửa hàng trên phố phải đóng cửa khi cuộc biểu tình diễn ra. "Thị trấn thân yêu của chúng tôi đã trở nên hỗn loạn", Ryan Lai, một cư dân 50 tuổi ở Sheung Shui, nói. Người biểu tình ném ô về phía cảnh sát trong khi lực lượng an ninh Hong Kong dùng bình xịt hơi cay và dùi cui để giải tán đám đông biểu tình quá khích. Sau đó, cảnh sát kêu gọi người biểu tình kiềm chế bạo lực và rời khỏi khu vực. Khoảng 20h30 tối 13/7, hầu hết người biểu tình đã giải tán khi cảnh sát chống bạo động tuần tra khắp các khu phố. Được biết, đây là cuộc tuần hành mới nhất trong chuỗi các cuộc biểu tình chống lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi ở Hong Kong suốt hơn một tháng qua. Trước sức ép từ người biểu tình, Trưởng đặc khu Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày 9/7 tuyên bố dự luật dẫn độ sang Trung Quốc "đã chết". Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ ở Hong Kong (Nguồn: The Guardian)