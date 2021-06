Toàn cảnh vụ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị tấn công giữa ban ngày

Theo Daily Mail, vụ việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị tấn công khi đang gặp gỡ công chúng xảy ra tại ngôi làng Tain-l'Hermitage, vùng Drome, hôm 8/6. Ảnh: Twitter. Đoạn video ghi lại sự việc cho thấy, sau khi đến thăm trường Lyceum ở Tain-l'Hermitage, nhà lãnh đạo Pháp (mặc áo sơ mi trắng) đã tới gặp gỡ những người đứng đợi ông phía sau hàng rào ở bên ngoài. Ảnh: AP. Bất ngờ, một người đàn ông đeo khẩu trang và kính trong đám đông đã nắm lấy cánh tay Tổng thống, chồm người qua hàng rào và tát vào mặt ông Macron. Ảnh: Reuters. Các nhân viên an ninh nhanh chóng can thiệp, Tổng thống Macron được đưa đi, còn kẻ tấn công bị khống chế và bắt giữ. Liên quan đến vụ việc, một người đàn ông khác cũng bị bắt. Ảnh: MM. Được biết, dù được nhân viên an ninh đưa đi sau vụ tấn công, nhà lãnh đạo Pháp quyết định quay lại phía hàng rào, tiếp tục bắt tay, trò chuyện với mọi người. Ảnh: ITV. Điện Elysee cho biết, Tổng thống Macron không bị thương. Ảnh: Daily Mail.Tổng thống Macron gọi vụ việc vừa qua là sự cố hy hữu và kêu gọi không phóng đại, đồng thời khẳng định ông sẽ tiếp tục gặp gỡ người dân Pháp. Ảnh: Daily Mail. "Tôi không cảm thấy lo ngại gì sau vụ tấn công. Tôi sẽ tiếp tục gặp gỡ người dân Pháp và chụp ảnh với họ. Tôi sẽ tiếp tục. Không có gì ngăn được tôi”, Tổng thống Macron khẳng định. Ảnh: Getty. Mời độc giả xem video vụ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị tấn công (Nguồn video: ITV News)

