Toàn cảnh vụ bạo động dữ dội ở thủ đô Ấn Độ

Vụ bạo động ở New Delhi hôm 24/2 là làn sóng bạo lực đẫm máu nhất xảy ra tại thủ đô của Ấn Độ kể từ khi các cuộc biểu tình phản đối luật quốc tịch mới nổ ra từ 2 tháng trước. (Nguồn ảnh: Reuters) Đụng độ dữ dội giữa hàng nghìn người biểu tình ủng hộ và phản đối luật quốc tịch mới của Ấn Độ xảy ra tại một quận phía đông bắc thủ đô New Delhi. Người biểu tình đã ném đá, phóng hỏa đốt phương tiện giao thông và sử dụng bom xăng trong cuộc đụng độ, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương. Theo một quan chức địa phương, các đội cứu hỏa đã được điều động để dập tắt ít nhất 8 vụ cố ý phóng hỏa. Lực lượng an ninh cũng được huy động để trấn áp đám đông người biểu tình quá khích. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và lựu đạn khói giải tán đám đông. Tình trạng hỗn loạn khiến nhiều trường học phải đóng cửa và í nhất 5 ga tàu điện ngầm tại New Delhi tạm ngừng hoạt động. Vụ bạo lực bùng phát tại New Delhi giữa lúc Tổng thống Trump đang có chuyến thăm tại Ấn Độ. Được biết, thủ đô của Ấn Độ đã trở thành "điểm nóng" của các cuộc biểu tình phản đối luật công dân mới thời gian qua. Luật này cho phép nhập quốc tịch đối với những người thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số của Pakistan, Afghanistan và Bangladesh nhập cư trái phép vào Ấn Độ trước ngày 31/12/2014. Tuy nhiên, người Hồi giáo không nằm trong diện này. Một chiếc ô tô bị đốt cháy trên đường phố New Delhi hôm 24/2. Khói đen bao trùm thủ đô New Delhi trong cuộc ẩu đả dữ dội. Người biểu tình phản đối luật công dân ném gạch về phía cảnh sát chống bạo động và nhóm người ủng hộ luật này ngày 24/2. Một người phụ nữ bị cảnh sát Ấn Độ giữ lại. Cảnh hỗn loạn trên đường phố trong cuộc biểu tình ở thủ đô New Delhi. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump thăm Ấn Độ (Nguồn video: Youtube)

Vụ bạo động ở New Delhi hôm 24/2 là làn sóng bạo lực đẫm máu nhất xảy ra tại thủ đô của Ấn Độ kể từ khi các cuộc biểu tình phản đối luật quốc tịch mới nổ ra từ 2 tháng trước. (Nguồn ảnh: Reuters) Đụng độ dữ dội giữa hàng nghìn người biểu tình ủng hộ và phản đối luật quốc tịch mới của Ấn Độ xảy ra tại một quận phía đông bắc thủ đô New Delhi. Người biểu tình đã ném đá, phóng hỏa đốt phương tiện giao thông và sử dụng bom xăng trong cuộc đụng độ, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương. Theo một quan chức địa phương, các đội cứu hỏa đã được điều động để dập tắt ít nhất 8 vụ cố ý phóng hỏa. Lực lượng an ninh cũng được huy động để trấn áp đám đông người biểu tình quá khích. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và lựu đạn khói giải tán đám đông. Tình trạng hỗn loạn khiến nhiều trường học phải đóng cửa và í nhất 5 ga tàu điện ngầm tại New Delhi tạm ngừng hoạt động. Vụ bạo lực bùng phát tại New Delhi giữa lúc Tổng thống Trump đang có chuyến thăm tại Ấn Độ. Được biết, thủ đô của Ấn Độ đã trở thành "điểm nóng" của các cuộc biểu tình phản đối luật công dân mới thời gian qua. Luật này cho phép nhập quốc tịch đối với những người thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số của Pakistan, Afghanistan và Bangladesh nhập cư trái phép vào Ấn Độ trước ngày 31/12/2014. Tuy nhiên, người Hồi giáo không nằm trong diện này. Một chiếc ô tô bị đốt cháy trên đường phố New Delhi hôm 24/2. Khói đen bao trùm thủ đô New Delhi trong cuộc ẩu đả dữ dội. Người biểu tình phản đối luật công dân ném gạch về phía cảnh sát chống bạo động và nhóm người ủng hộ luật này ngày 24/2. Một người phụ nữ bị cảnh sát Ấn Độ giữ lại. Cảnh hỗn loạn trên đường phố trong cuộc biểu tình ở thủ đô New Delhi. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump thăm Ấn Độ (Nguồn video: Youtube)