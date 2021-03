Toàn cảnh thủ đô Bắc Kinh chìm trong bão cát mù mịt

Theo Reuters, thủ đô Bắc Kinh và một số khu vực khác của Trung Quốc bị bao phủ bởi lớp bụi màu nâu do trận bão cát thổi từ sa mạc Gobi và các vùng khác phía Tây Bắc Trung Quốc. (Nguồn ảnh: Reuters) Đây là trận bão cát lớn nhất trong 1 thập kỷ qua tại quốc gia này. Cơ quan Khí tượng Trung Quốc phát cảnh báo vàng vào sáng 15/3, nói rằng bão cát đã lan từ Nội Mông vào các tỉnh Cam Túc, Sơn Tây và Hà Bắc, bao quanh thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Đường phố Bắc Kinh vào giờ cao điểm buổi sáng 15/3. Do ảnh hưởng của trận bão cát, mọi chuyến bay ở Hohhot, thủ phủ của Nội Mông, đều bị hoãn. Được biết, Bắc Kinh thường xuyên đối mặt với những trận bão cát vào tháng 3 và tháng 4 do vị trí nằm gần sa mạc Gobi, cũng như nạn phá rừng ở khu vực phía bắc. Người dân đeo khẩu trang đạp xe trên đường phố Bắc Kinh hôm 15/3. Quang cảnh ở trung tâm Bắc Kinh sau khi bão cát tấn công. Bão cát khiến bầu trời ở Bắc Kinh chuyển màu. Nhân viên vệ sinh quét dọn trên một con đường trong giờ cao điểm buổi sáng 15/3 ở thủ đô Trung Quốc. Trận bão cát cũng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân địa phương. Người phụ nữ che kín mặt khi di chuyển ngoài đường phố Bắc Kinh. Mời độc giả xem thêm video hồi năm 2018: Kinh hoàng cảnh bão cát khổng lồ tại Trung Quốc (Nguồn video: THĐT)

