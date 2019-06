Toàn cảnh thời tiết khắc nghiệt hoành hành khắp thế giới

Theo Al Jazeera, cuộc sống người dân khắp thế giới đang bị đảo lộn do ảnh hưởng của tình hình thời tiết khắc nghiệt. Nhiều quốc gia trải qua đợt nắng nóng kinh hoàng mùa hè này, đặc biệt là Ấn Độ. Nhiệt độ đo được tại thành phố Churu, bang Rajathan (Ấn Độ), đã vượt ngưỡng 50 độ C. Ảnh: News.com. Tại nhiều thành phố lớn ở Ấn Độ, trong đó có Chennai, tình trạng thiếu nước đang xảy ra khi các sông ngòi, ao hồ bắt đầu khô cạn. Ảnh: AJ. Nhiều trường hợp tử vong vì say nắng tại quốc gia Châu Á này được ghi nhận và tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng đang diễn ra. Ảnh: AJ. Mỹ cũng đang trải qua những ngày hè nóng nực. Tại khu vực vịnh San Francisco, nhiệt độ cao kỷ lục được ghi nhận trong ba ngày liên tiếp. Ảnh: Mọi người đổ ra bãi biển Crissy Field East ở San Francisco tránh nóng. Ảnh: AJ. Chú hổ nằm trong bể nước tại chuồng thú trong một ngày nóng bức ở Lahore, Pakistan. Ảnh: AJ. Trong khi đó, những trận mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng ở khu vực miền Nam Trung Quốc, khiến ít nhất 49 người thiệt mạng và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người. Ảnh: Getty. Mưa lũ ở Trung Quốc đã khiến 300.000 người phải sơ tán, 7.000 ngôi nhà bị sập và hàng chục nghìn ngôi nhà khác bị hư hại. Ảnh: EPA. Người dân thu dọn đống đổ nát sau khi ngôi nhà của họ bị lũ lụt tàn phá ở Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Reuters. "Hơn 4,5 triệu người dân ở 8 tỉnh miền nam Trung Quốc đã bị ảnh hưởng do những trận mưa lũ từ đầu tháng 6", nguồn tin cho hay. Được biết, một số khu vực ngập sâu tới 2 mét. Ảnh: EPA. Nhiều nơi khác trên thế giới cũng đang chịu ảnh hưởng của điều kiện thời tiết cực đoan. Ảnh: Chiếc ô tô đi qua con đường ngập nước sau một cơn bão mùa hè ở thủ đô Berlin, Đức. Ảnh: EPA. Người đàn ông đi xe máy qua con phố ngập lụt ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AJ. Mời độc giả xem thêm video về một trận lũ lụt tại Ấn Độ (Nguồn: VTC14)

