Nhìn lại thế giới năm 2018 qua những thảm họa thiên tai kinh hoàng

Australia đã trải qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt vào tháng 1/2018, với mức nhiệt cao kỷ lục. Bãi biển Bondi ở Sydney, Australia, trở nên đông đúc khi nhiệt độ lên tới hơn 47 độ C. Tại Melbourne, đợt nắng nóng kinh hoàng đã khiến hàng chục nghìn hộ gia đình bị cắt điện. (Nguồn ảnh: AJ). Thủ đô London chỉ là một trong những thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão mùa đông kinh hoàng “càn quét” khắp nước Anh vào cuối tháng 2/2018. Trong 11 ngày của tháng 3/2018, bang Massachusetts của Mỹ hứng chịu tới ba cơn bão. Tháng 4/2018: Trận mưa kéo dài ở thủ đô Sanaa (Yemen) đã khiến nhiều con phố chìm trong biển nước. Những trận bão mạnh và lũ quét cũng tấn công Israel và Palestine thời điểm đó. Tháng 5/2018: Một trận bão cát kinh hoàng “càn quét” khắp Ấn Độ, khiến hơn 125 người thiệt mạng – chủ yếu là do sập nhà và bị sét đánh trúng. Tháng 6/2018, Châu Âu hứng chịu nhiều trận bão và nền nhiệt cao kỷ lục. Đầu tháng 7/2018: Nhật Bản hứng chịu lũ lụt và lở đất kinh hoàng, khiến hơn 200 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người rơi vào tình cảnh mất điện, nước. Tháng 8/2018, bang Kerala của Ấn Độ trải qua trận lũ lụt lịch sử tồi tệ nhất trong vòng hơn 100 năm qua, khiến 483 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải sơ tán. Tháng 9/2018, siêu bão Florence tấn công nước Mỹ, gây thiệt hại nặng nề cho bang Bắc và Nam Carolina. Mưa lớn kéo dài đã dẫn đến lũ lụt tại Qatar vào tháng 10/2018, khiến hoạt động tại nhiều khu vực của vương quốc này bị “đình trệ”. Tháng 11/2018, thảm hoạ cháy rừng ở bang California của Mỹ đã khiến ít nhất 86 người thiệt mạng và hơn 18 nghìn công trình bị phá huỷ. Đây là vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử bang California. Ít nhất 22 người thiệt mạng sau những trận mưa lớn do một cơn bão tấn công Philippines vào ngày 29/12 gây ra lũ quét và lở đất. Mời độc giả xem thêm video về thời tiết ở nước Anh năm 2017 (Nguồn: Daily Mail)

