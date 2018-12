Toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina qua ảnh

Ngày 1/12, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã chính thức khép lại tại thủ đô Buenos Aires của Argentina sau hai ngày làm việc với việc thông qua Tuyên bố chung, trong đó khẳng định sự đồng thuận trong những vấn đề như thương mại quốc tế, bảo vệ môi trường và di cư. Ảnh: Các nhà lãnh đạo đến từ 20 nền kinh tế lớn “chụp ảnh gia đình” trước khi sự kiện khai mạc hôm 30/11. (Nguồn ảnh: Mirror) Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman có màn chảo hỏi “lạ” khi gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh G20. Thay vì màn bắt tay như truyền thống, Tổng thống Putin đã giơ cánh tay và nắm chặt tay của Thái tử Saudi Arabia trên cao. Thủ tướng Anh Theresa May đi phía trước khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker đang “thì thầm” phía sau. Được biết, EU và Anh đã đạt được một thỏa thuận về Brexit (Anh rời EU), nhưng Tổng thống Macron đe dọa sẽ “đánh chìm” thỏa thuận này bằng cách yêu cầu quyền đánh bắt cá trong vùng biển của Anh. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir đã chạm mặt nhau trong phiên chụp hình lưu niệm chung của các lãnh đạo G20 tại lễ khai mạc hội nghị ở Buenos Aires. Ống kính truyền thông ghi lại bức ảnh cho thấy hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ giữ khoảng cách và không trao đổi ánh mắt. Trước đó, hôm 29/11, Tổng thống Trump bất ngờ thông báo hủy cuộc gặp với ông Putin ở Argentina nhằm phản ứng vụ đụng độ giữa Nga và Ukraine trên Biển Đen ngày 25/11. Tổng thống Trump là trung tâm của sự chú ý khi ông ký một hiệp định thương mại mới (USMCA) thay thế cho Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với hai nhà lãnh đạo Canada và Mexico bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina. Bức ảnh cho thấy Thủ tướng Anh Theresa May dường như “cô đơn” khi tới Argentina vào nửa đêm. Trên chuyến bay kéo dài 14 giờ tới Argentina, bà May khẳng định thỏa thuận Brexit sẽ được Quốc hội nước này thông qua. Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một cuộc họp của các nhà lãnh đạo trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị G20. Biểu cảm trên gương mặt của bà May khi dự một cuộc họp. Tổng thống Trump gặp Thủ tướng Anh lần đầu tiên kể từ khi ông chỉ trích thỏa thuận Brexit của bà May. Thủ tướng May, Tổng thống Pháp Macron và Tổng thống Trump cùng các nhà lãnh đạo khác trong buổi chụp hình. Thủ tướng Đức Merkel không có mặt trong bức ảnh “gia đình” này do đến muộn sau khi chiếc chuyên cơ chở bà phải hạ cánh khẩn cấp do gặp vấn đề kỹ thuật khi đang trên hành trình tới Argentina. Thủ tướng Đức Merkel và các nhà lãnh đạo khác cùng phu nhân, phu quân của họ chụp ảnh lưu niệm trong bức tiệc ở Teatro Colon. Thủ tướng Anh có cuộc gặp chính thức với Thái tử Saudi Arabia. Trong cuộc gặp này, bà May đã kêu gọi thái tử tổ chức một cuộc điều tra kỹ hơn về cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi, bên cạnh đó là vấn đề nhân đạo ở Yemen. Tổng thống Pháp Macron có cuộc trao đổi với Thái tử Mohammed. Nhà lãnh đạo Pháp được cho là đã nói rằng: “Tôi cảm thấy lo lắng. Ngài không bao giờ lắng nghe tôi”. Tổng thống Donald Trump và Thái tử Mohammad bin Salman dường như đã có những giao tiếp bằng mắt khi gặp nhau tại G20. Mời độc giả xem thêm video: Argentina đã sẵn sàng cho Hội nghị G20 (Nguồn: VTC14)

