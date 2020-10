Toàn cảnh cuộc tranh luận Trump - Biden cuối cùng: Gay cấn, hấp dẫn

Cuộc tranh luận cuối cùng giữa Tổng thống Trump và ứng viên Joe Biden đã diễn ra tại Đại học Belmont ở Nashville, bang Tennessee, vào 21 giờ tối 22/10 (giờ Mỹ, sáng 23/10 giờ Việt Nam). (Nguồn ảnh: Reuters) Dẫn chương trình Kristen Welker của NBC News là điều phối cuộc tranh luận Trump - Biden cuối cùng này, xoay quanh nhiều vấn đề nổi cộm tại nước Mỹ hiện nay như cách thức đối phó với dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và năng lượng, an ninh quốc gia và phân biệt chủng tộc,... Hai ứng cử viên tranh luận trong 90 phút, thời gian dành cho mỗi chủ đề là 15 phút. Mở đầu mỗi chủ đề, mỗi ứng viên có hai phút để trả lời câu hỏi. Chủ đề đầu tiên của cuộc tranh luận là dịch COVID-19. Tổng thống Trump tiếp tục đổ lỗi cho Trung Quốc về đại dịch. "Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn. Không phải lỗi của tôi khi đại dịch xảy ra tại Mỹ, đó là lỗi của Trung Quốc", ông Trump nói. Khi được người điều phối Kristen Welker hỏi rằng liệu việc sẽ có vắc xin COVID-19 trong vài tuần tới có phải là một thông tin chắc chắn, ông Trump đáp lại: "Không, đây không phải là một sự đảm bảo chắc chắn. Nhưng tôi nghĩ vắc xin sẽ có vào cuối năm nay". Nhà lãnh đạo Mỹ cũng chỉ trích đề xuất của ông Biden về phản ứng với COVID-19. "Tất cả những gì ông ấy (Biden) nói chỉ là đóng cửa. Không, chúng ta sẽ không đóng cửa. Chúng ta chỉ khiến virus ngừng hoạt động, chứ không phải đất nước", ông Trump nói. Tổng thống Trump nói về chính sách bảo hiểm y tế Obamacare: "Những gì chúng tôi muốn làm là hủy bỏ nó". Ông Trump cho rằng ông Biden sẽ xóa sổ bảo hiểm tư nhân. Thực tế, ông Biden không có ý định xóa bỏ bảo hiểm tư nhân. Kế hoạch y tế của cựu Phó Tổng thống Mỹ chỉ mang thêm lựa chọn "bảo hiểm công" tới cho người dân Mỹ, bên cạnh các doanh nghiệp tư nhân. Tại cuộc tranh luận, ông Biden kêu gọi Tổng thống Trump công bố các bản khai thuế của mình, lưu ý rằng Tổng thống đã hứa sẽ công bố kể từ chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông. "Cho chúng tôi xem. Cứ cho chúng tôi xem đi. Đừng lòng vòng nữa", ông Biden nói. Đáp lại, Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông đã "trả trước hàng triệu USD tiền thuế". Tuy nhiên, theo các tài liệu tài chính do tờ New York Times công bố, ông Trump chỉ đóng 750 USD tiền thuế liên bang trong năm 2016. Hai ứng viên cũng tranh cãi gay gắt về cách chính quyền Mỹ đối xử với Triều Tiên. Tuy nhiên, người điều phối đã chuyển chủ đề sang các gia đình và nền kinh tế Mỹ. Ứng viên Biden cố gắng xoay chuyển khỏi những đòn công kích của Tổng thống Trump nhằm vào con trai ông, Hunter Biden, bằng cách tập trung vào các vấn đề khác. "Có lý do ông ấy (Trump) đưa ra tất cả những lời vô nghĩa này. Có một lý do. Ông ấy không muốn nói về những vấn đề thực chất", ông Biden nói. Ông Biden bảo vệ các hoạt động kinh doanh của con trai, Hunter, ở Ukraine và Trung Quốc, trước khi chuyển sang công kích đối thủ. Về vấn đề phân biệt chủng tộc, ông Biden nói: “Thực tế của vấn đề là có một sự phân biệt chủng tộc mang tính thể chế ở nước Mỹ", đồng thời cáo buộc Tổng thống Mỹ đổ thêm dầu vào từng ngọn lửa phân biệt chủng tộc. Đáp lại, Tổng thống Trump khẳng định ông đã làm được nhiều điều cho người Mỹ gốc Phi hơn bất kỳ tổng thống nào khác, kể từ thời Abraham Lincoln. Đồng thời, ông Trump tuyên bố ông là vị tổng thống của "luật pháp và trật tự". Khi cuộc tranh luận chỉ còn vài phút là kết thúc, hai ứng viên chuyển qua vấn đề biến đổi khí hậu, năng lượng. Cựu Phó Tổng thống Biden thừa nhận ông thích sử dụng các nguồn năng lượng sạch thay cho nhiên liệu hóa thạch, còn Tổng thống Trump chỉ trích đối thủ có thể gây tác động xấu tới nền kinh tế. Cuộc đối đầu trực tiếp giữa Tổng thống Trump và đối thủ Joe Biden kết thúc sau hơn 90 phút tranh luận sôi nổi nhưng không hỗn loạn như lần đầu tiên. Theo thống kê, Tổng thống Mỹ đương nhiệm là người phát biểu nhiều nhất với 41 phút 16 giây, nhiều hơn gần 4 phút so với con số 37 phút 53 giây của đối thủ Joe Biden. Mời độc giả xem thêm video: Bầu cử Tổng thống Mỹ - Cuộc đua đắt đỏ (Nguồn video: VTV)

