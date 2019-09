Toàn cảnh cuộc biểu tình bạo lực ở Indonesia

Theo hãng thông tấn Reuters, ngày 24/9, đông đảo sinh viên đã xuống đường tại nhiều thành phố trên khắp Indonesia để tham gia cuộc biểu tình phản đối một số dự luật mới. (Nguồn ảnh: Reuters) Trong đó, hàng nghìn sinh viên đã tập trung ở khu vực trước và sau lối vào tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Jakarta. "Chúng tôi tới Quốc hội để phản đối dự luật mới", sinh viên Fuad Wahyudin, 21 tuổi, cho biết. Những người biểu tình ở Indonesia cho rằng, dự luật mới về tham nhũng làm "tê liệt" cơ quan chống tham nhũng của nước này. Ngoài ra, người biểu tình cũng kêu gọi Quốc hội trì hoãn bỏ phiếu về một số dự luật mới được đề xuất, gồm dự thảo Bộ luật hình sự, dự thảo luật đất đai và nhân lực. Đụng độ giữa cảnh sát và sinh viên đã xảy ra chiều 24/9 khi người biểu tình ném đá về phía lực lượng an ninh ở Jakarta. Sau đó, cảnh sát Indonesia bắn hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông người biểu tình quá khích. Cảnh sát Indonesia cũng xịt hơi cay để giải tán hàng nghìn người biểu tình tại thành phố Bandung, Tây Java, sau khi họ ném đá vào lực lượng an ninh. Truyền thông cho biết, hơn 5.000 cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo an ninh ở thủ đô Jakarta. Trước sức ép từ phía người biểu tình, Quốc hội Indonesia đã hoãn bỏ phiếu về các luật được đề xuất. “Các dự luật đã được trì hoãn”, Chủ tịch Quốc hội Indonesia Bambang Soesatyo nói trong một cuộc họp báo ngày 24/9. Hơi cay mù mịt ở khu vực bên ngoài tòa nhà Quốc hội Indonesia ở Jakarta ngày 24/9. Người đàn ông ngã xuống đường trong cuộc đụng độ với cảnh sát tại Makassar, tỉnh Nam Sulawesi, ngày 24/9. Người biểu tình đốt lửa trên đường phố bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở Jakarta. Mời độc giả xem thêm video: Bất ổn sau bầu cử ở Indonesia hồi tháng 5/2019 (Nguồn: VTV1)

