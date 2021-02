Toàn cảnh bão tuyết hoành hành miền đông nước Mỹ

Theo CNA, trận bão tuyết lớn đã đổ bộ nhiều khu vực ở miền đông nước Mỹ. (Nguồn ảnh: Reuters) Hôm 31/1, tuyết rơi dày phủ trắng khu vực Đài Tưởng niệm Lincoln của thủ đô Washington. Theo một quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp các cố vấn hôm 31/1 để thảo luận về trận bão tuyết, cũng như vắc xin COVID-19 và cứu trợ kinh tế. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) đã ban hành cảnh báo từ Virginia tới Maine sau khi bão tuyết tấn công miền đông đất nước nước Mỹ. Ảnh: Một công nhân đi dọn tuyết ở Manhattan, New York, hôm 1/2. Được biết, New York đã ban bố "tình trạng khẩn cấp", hạn chế việc di chuyển không cần thiết cũng như đóng cửa trường học. Trong khi đó, New Jersey cũng ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa nhiều tuyến đường, sơ tán người dân, ra lệnh sử dụng các thiết bị chuyên dụng để đảm bảo an toàn. Ảnh: Người phụ nữ đi dưới trời mưa tuyết ở Manhattan ngày 1/2. Do ảnh hưởng của bão tuyết, hàng nghìn chuyến bay đã bị hủy, trường học phải đóng cửa trong khi việc tiêm phòng vắc xin COVID-19 bị hoãn. Theo dự báo thời tiết, mưa tuyết vẫn tiếp diễn trong khu vực cho đến ngày 2/2. Bão tuyết khiến các phương tiện giao thông di chuyển gặp khó khăn ở Brooklyn, New York, ngày 1/2. Công nhân dọn tuyết ở khu vực Quảng trường Thời đại, thành phố New York, hôm 31/1. Tuyết rơi dày ở khu vực Công viên Quảng trường Washington, New York, ngày 1/2. Người đàn ông dọn tuyết ở New York, hôm 1/2. Khu vực phía trước Nhà Trắng ở thủ đô Washington hôm 31/1. Mời độc giả xem thêm video: Bão tuyết hoành hành tại bờ đông nước Mỹ (Nguồn video: THĐT)

