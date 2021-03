Thân thế người phụ nữ làm nên lịch sử tại WTO

Vào ngày 15/2, bà Ngozi Okonjo-Iweala được xác nhận là Tổng Giám đốc của WTO. Bà là người phụ nữ đầu tiên và người gốc Phi đầu tiên đảm nhiệm vị trí này. Ảnh: WTO. Tổ chức Thương mại Thế giới ngày 1/3 đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng. Đây cũng là ngày đầu tiên bà Okonjo-Iweala chính thức nhậm chức Tổng Giám đốc WTO. Nhiệm kỳ của bà sẽ kéo dài đến tháng 8/2025. Ảnh: Wikipedia. Tân Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala sinh ngày 13/6/1954 tại Ogwashi-Ukwu, bang Delta, Nigeria. Cha của bà là giáo sư Chukwuka Okonjo. Ảnh: Getty. Bà Okonjo-Iweala tốt nghiệp trường ngành Kinh tế của trường Đại học Harvard (Mỹ) vào năm 1976, tiếp đến nhận học vị Tiến sĩ ngành Kinh tế khu vực và Phát triển của Viện Công nghệ Massachusetts. Ảnh: AP. Bà Okonjo-Iweala từng làm việc ở Ngân hàng Thế giới trong 25 năm, đáng chú ý bà là Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới từ năm 2007 đến 2011. Ảnh: Getty. Trong khoảng thời gian từ 2003 đến 2006 và 2011 đến 2015, bà Okonjo-Iweala là Bộ trưởng Tài chính Nigeria. Bà là người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm chức vụ này. Ảnh: VN. Từ tháng 6/2006 đến tháng 8/2006, bà Okonjo-Iweala giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Nigeria. Ảnh: Axios. Được biết, bà Okonjo-Iweala đã giành nhiều danh hiệu và giải thưởng. Đáng chú ý, năm 2012, bà Okonjo-Iweala nằm trong Top 3 người phụ nữ quyền lực nhất Châu Phi do Forbes bình chọn. Ảnh: JT. Năm 2015, bà Okonjo-Iweala nằm trong danh sách 50 nhà lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới do Fortune bình chọn. Ảnh: GT. Năm 2014, bà nằm trong Top 100 người có ảnh hưởng nhất thế gới do TIME bình chọn. Về đời tư, bà Okonjo-Iweala kết hôn với bác sĩ Ikemba Iweala. Họ có 4 người con. Ảnh: Politico. Mời độc giả xem thêm video: Những người phụ nữ quyền lực nhất năm 2020 (Nguồn video: VTV)

