Thách thức nào chờ đợi tân Thủ tướng Nhật Bản?

Với việc được bầu làm lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền hôm 14/9, thay thế người tiền nhiệm Shinzo Abe, ông Yoshihide Suga gần như nắm chắc cơ hội trở thành tân Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: Reuters. Quốc hội Nhật Bản sẽ bỏ phiếu vào ngày 16/9 để chính thức chọn tân Thủ tướng. Nếu đắc cử, ông Suga sẽ thay ông Shinzo Abe làm việc đến hết nhiệm kỳ vào tháng 9/2021. Ảnh: Reuters. Giới chuyên gia nhận định, sau khi lên nắm quyền điều hành đất nước, ông Suga sẽ đối mặt với không ít thách thức cả về ngắn hạn và lâu dài. Ảnh: USN. Trước mắt, ông Suga có thể sẽ đặt trọng tâm vào hai vấn đề cần ưu tiên đó là ngăn chặn dịch COVID-19 và phục hồi nền kinh tế đất nước. Được biết, nền kinh tế Nhật Bản sụt giảm 7,8% trong quý II/2020. Đây cũng là mức thấp kỷ lục của nước này do tác động của đại dịch COVID-19. Ảnh: Reuters. Ông Yoshihide Suga trước đó cam kết vẫn sẽ duy trì chính sách tiền tệ Abenomics - một di sản của người tiền nhiệm - để cải cách kinh tế và mức chi tiêu của chính phủ. Ảnh: Reuters. Ông khẳng định sẽ mạnh tay hơn nếu cần thiết trong các vấn đề chính sách tiền tệ nhằm bảo vệ việc làm và các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn hoành hành. Ảnh: Reuters. Ông Suga cũng nhấn mạnh tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng suốt nhiều năm qua ở Nhật Bản như già hóa dân số và tỷ lệ sinh thấp. Ảnh: Mainichi. Ngoài ra, tân Thủ tướng Nhật Bản còn đối mặt với hàng loạt thách thức địa chính trị như xây dựng mối quan hệ với người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11/2020 tới hay xử lý các tranh chấp với Nga cũng như kiềm chế các hành động ngày càng gia tăng từ Trung Quốc, mối quan hệ với Triều Tiên...Ảnh: Getty. Trong thời gian tại nhiệm, Thủ tướng Abe đã rất muốn sửa đổi Điều 9 trong Hiến pháp để mở rộng vai trò của quân đội, song chưa thể thực hiện. Sau khi nắm quyền lãnh đạo đất nước, ông Suga sẽ cần giải quyết vấn đề vốn gây chia rẽ trong nội bộ đảng LDP này. Mời độc giả xem thêm video: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ chức (Nguồn video: VTC Now)

