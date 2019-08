Tấn công như vũ bão, Quân đội Syria đại thắng chiến trường Hama

Theo Al Masdar News ngày 31/7, Quân đội Syria đã giành được thắng lợi đầu tiên kể từ khi phát động chiến dịch quân sự mới nhằm vào các nhóm phiến quân ở vùng nông thôn phía tây bắc của tỉnh Hama. Ảnh: AMN. "Lực lượng chính phủ Damascus ồ ạt tiến quân vào trục phía tây Zakat từ căn cứ của họ ở Tal Malal và Jibeen, phía tây bắc Hama đêm 30/7", AMN đưa tin. Ảnh: AMN. Sau trận giao tranh ác liệt, Quân đội Syria đã giành quyền kiểm soát trang trại phía tây nam Zakat từ tay các nhóm phiến quân. Đây được coi là thắng lợi lớn đầu tiên của lực lượng chính phủ kể từ tháng 6/2019 tại vùng đất này. Ảnh: AMN. "Quân đội Syria hiện các thành trì của Kafr Zita của nhóm phiến quân Jaysh al-Izza chỉ khoảng 3 km và cách Al-Latamnah khoảng 4km", AMN đưa tin. Ảnh: TN. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, quân đội nước này đã triển khai lượng lớn trang thiết bị quân sự tới vùng sa mạc Badiyeh ở Deir Ezzor để đối phó với với phiến quân IS. Ảnh: Sputnik. "Hơn 250 binh sĩ Syria cùng trang thiết bị quân sự đã tới khu vực gần thành phố al-Mayadeen ở Đông Deir Ezzor, sau khi tổ chức khủng bố IS tăng cường hoạt động trong khu vực này", nguồn tin chiến trường cho biết thêm. Ảnh: AN. Cùng lúc, Không quân Syria oanh kích dữ dội căn cứ của nhóm khủng bố IS gần Badiyeh al-Sukhneh, Trạm T3 cho tới khu vực trải dài đến biên giới hành chính giữa tỉnh Deir Ezzor và Đông Homs, qua đó phá huỷ nhiều mục tiêu và gây tổn thất nặng nề cho bọn chúng. Ảnh: TRT World. Ngoài ra, nhiều tay súng IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh ác liệt giữa Quân đội Syria và phiến quân IS ở Đông Bắc Humeimeh, phía đông tỉnh Homs. Ảnh: Kurdistan. Mời độc giả xem thêm video về một cuộc giao tranh tại Hama (Nguồn: Ruptly)

Theo Al Masdar News ngày 31/7, Quân đội Syria đã giành được thắng lợi đầu tiên kể từ khi phát động chiến dịch quân sự mới nhằm vào các nhóm phiến quân ở vùng nông thôn phía tây bắc của tỉnh Hama. Ảnh: AMN. "Lực lượng chính phủ Damascus ồ ạt tiến quân vào trục phía tây Zakat từ căn cứ của họ ở Tal Malal và Jibeen, phía tây bắc Hama đêm 30/7", AMN đưa tin. Ảnh: AMN. Sau trận giao tranh ác liệt, Quân đội Syria đã giành quyền kiểm soát trang trại phía tây nam Zakat từ tay các nhóm phiến quân. Đây được coi là thắng lợi lớn đầu tiên của lực lượng chính phủ kể từ tháng 6/2019 tại vùng đất này. Ảnh: AMN. "Quân đội Syria hiện các thành trì của Kafr Zita của nhóm phiến quân Jaysh al-Izza chỉ khoảng 3 km và cách Al-Latamnah khoảng 4km", AMN đưa tin. Ảnh: TN. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, quân đội nước này đã triển khai lượng lớn trang thiết bị quân sự tới vùng sa mạc Badiyeh ở Deir Ezzor để đối phó với với phiến quân IS. Ảnh: Sputnik. "Hơn 250 binh sĩ Syria cùng trang thiết bị quân sự đã tới khu vực gần thành phố al-Mayadeen ở Đông Deir Ezzor, sau khi tổ chức khủng bố IS tăng cường hoạt động trong khu vực này", nguồn tin chiến trường cho biết thêm. Ảnh: AN. Cùng lúc, Không quân Syria oanh kích dữ dội căn cứ của nhóm khủng bố IS gần Badiyeh al-Sukhneh, Trạm T3 cho tới khu vực trải dài đến biên giới hành chính giữa tỉnh Deir Ezzor và Đông Homs, qua đó phá huỷ nhiều mục tiêu và gây tổn thất nặng nề cho bọn chúng. Ảnh: TRT World. Ngoài ra, nhiều tay súng IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh ác liệt giữa Quân đội Syria và phiến quân IS ở Đông Bắc Humeimeh, phía đông tỉnh Homs. Ảnh: Kurdistan. Mời độc giả xem thêm video về một cuộc giao tranh tại Hama (Nguồn: Ruptly)