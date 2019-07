Phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tàn sát binh sĩ Syria ở Latakia

Theo Al Masdar News, nhóm phiến quân Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Quân đội Syria ở vùng nông thôn phía bắc tỉnh Latakia. Ảnh: The National. "Các tay súng NLF đã xâm nhập vào tuyến phòng thủ của Quân đội Syria gần đỉnh đồi Tal Abu As'ad, gây tổn thất nặng nề cho lực lượng chính phủ Damascus và Lực lượng Phòng vệ Quốc gia NDF", một nguồn tin ở tỉnh Latakia cho biết. Ảnh: AMN. Nguồn tin cho biết thêm, hơn 10 binh sĩ Syria và lực lượng NDF đã thiệt mạng trong cuộc đột kích bất ngờ do phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành. Ảnh: AMN. Sau khi gây tổn thất cho lực lượng chính phủ Damascus, các tay súng NLF mau chóng rút lui về căn cứ của bọn chúng. Ảnh: YN. Trước đó, nhóm liên minh thánh chiến Hay'at Tahrir Al-Sham và lực lượng Đảng Hồi giáo Turkestan thường tiến hành cuộc tấn công ở vùng núi Turkman và Al-Akrad. Tuy nhiên, gần đây, nhiều tay súng HTS đã được triển khai tới mặt trận Hama để đối phó với Quân đội Syria. Ảnh: AMN. Trong diễn biến liên quan, Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực nông thôn phía tây nam tỉnh Hama tuần này. Ảnh: AMN. "Đoàn xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến vào cửa khẩu Bab Al-Hawa và hướng về vùng nông thôn phía tây bắc Hama, nơi có trạm quan sát của Ankara trong thị trấn Sheir Magher", nguồn tin của lực lượng đối lập tiết lộ. Ảnh: Debka. Được biết, trong 10 ngày qua, Quân đội Syria đã tấn công ít nhất 3 lần vào trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ tại Sheir Magher, khiến một binh sĩ nước này thiệt mạng và ba người khác bị thương. Đáp trả, Ankara nã pháo về phía trạm quan sát của Syria gần Sheir Magher. Ảnh: AMN. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria tấn công phiến quân ở Hama (Nguồn: AMN)

