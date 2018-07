Giao tranh ác liệt với người Kurd, lính TNK bỏ mạng tại Aleppo

Theo trang Hawar ngày 17/7, tổng cộng 12 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng phiến quân do Ankara hậu thuẫn đã bỏ mạng trong cuộc giao tranh ác liệt với lực lượng người Kurd tại vùng Afrin, tỉnh Aleppo. Ảnh: FNA. “Các chiến binh người Kurd đã tấn công đơn vị Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở làng Baseleh, vùng Shera, khiến 8 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, trong đó có hai vị chỉ huy. Ngoài ra, một binh sĩ Ankara thiệt mạng và một bị thương khi quả bom phát nổ trong xe quân sự của họ ở làng Kimara”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Chưa hết, Mohammad Abu Hamid, một chỉ huy của phiến quân Faylaq al-Sham do Ankara hậu thuẫn, cùng hai chiến binh của nhóm Firqa al-Hamaza đã bị tiêu diệt trong các cuộc phục kích của người Kurd. Ảnh: AP. Trong khi đó, theo nguồn tin từ nhóm phiến quân do Ankara hậu thuẫn, 15 chiến binh người Kurd đã bỏ mạng hoặc bị bắt trong chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại các thị trấn Rajou, Sheikh Hadid, Jandaris, Meidanki và một số ngôi làng khác ở vùng Afrin hồi tuần trước. Ảnh: AP. Theo FNA, cho đến nay, tổng cộng 2.527 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng phiến quân do Ankara hậu thuẫn đã bỏ mạng trong các cuộc giao tranh với người Kurd tại vùng Afrin. Ảnh: AP. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, theo Al Masdar News, Quân đội Syria đã nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Daraa hôm 17/7 và giành lại quyền kiểm soát một trong những thành phố lớn nhất tại tỉnh này. Ảnh: Reuters. “Với việc kiểm soát Jassim, Quân đội Syria giờ đây sẽ chuyển mục tiêu tiếp theo đến Nawa, thành phố lớn thứ hai tại tỉnh Daraa”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Còn tại tỉnh Quneitra, các nhóm phiến quân tiếp tục hứng chịu tổn thất nặng nề trước những cuộc tấn công của lực lượng chính phủ Damascus. Ảnh: FNA. “Binh sĩ Syria đã giao tranh ác liệt với các tay súng khủng bố gần thị trấn Mashara tại khu vực biên giới với tỉnh Daraa, qua đó tái chiếm Tal Mashara. Ít nhất 20 tay súng khủng bố bị tiêu diệt và nhiều thiết bị quân sự của chúng bị phá hủy trong cuộc giao tranh”, FNA đưa tin ngày 17/7. Ảnh: FNA. Mời độc giả xem video: Người dân ăn mừng chiến thắng của Quân đội Syria tại Daraa (Nguồn: Ruptly)

Theo trang Hawar ngày 17/7, tổng cộng 12 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng phiến quân do Ankara hậu thuẫn đã bỏ mạng trong cuộc giao tranh ác liệt với lực lượng người Kurd tại vùng Afrin, tỉnh Aleppo. Ảnh: FNA. “Các chiến binh người Kurd đã tấn công đơn vị Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở làng Baseleh, vùng Shera, khiến 8 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng, trong đó có hai vị chỉ huy. Ngoài ra, một binh sĩ Ankara thiệt mạng và một bị thương khi quả bom phát nổ trong xe quân sự của họ ở làng Kimara”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Chưa hết, Mohammad Abu Hamid, một chỉ huy của phiến quân Faylaq al-Sham do Ankara hậu thuẫn, cùng hai chiến binh của nhóm Firqa al-Hamaza đã bị tiêu diệt trong các cuộc phục kích của người Kurd. Ảnh: AP. Trong khi đó, theo nguồn tin từ nhóm phiến quân do Ankara hậu thuẫn, 15 chiến binh người Kurd đã bỏ mạng hoặc bị bắt trong chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại các thị trấn Rajou, Sheikh Hadid, Jandaris, Meidanki và một số ngôi làng khác ở vùng Afrin hồi tuần trước. Ảnh: AP. Theo FNA, cho đến nay, tổng cộng 2.527 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng phiến quân do Ankara hậu thuẫn đã bỏ mạng trong các cuộc giao tranh với người Kurd tại vùng Afrin. Ảnh: AP. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, theo Al Masdar News, Quân đội Syria đã nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Daraa hôm 17/7 và giành lại quyền kiểm soát một trong những thành phố lớn nhất tại tỉnh này. Ảnh: Reuters. “Với việc kiểm soát Jassim, Quân đội Syria giờ đây sẽ chuyển mục tiêu tiếp theo đến Nawa, thành phố lớn thứ hai tại tỉnh Daraa”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Còn tại tỉnh Quneitra, các nhóm phiến quân tiếp tục hứng chịu tổn thất nặng nề trước những cuộc tấn công của lực lượng chính phủ Damascus. Ảnh: FNA. “Binh sĩ Syria đã giao tranh ác liệt với các tay súng khủng bố gần thị trấn Mashara tại khu vực biên giới với tỉnh Daraa, qua đó tái chiếm Tal Mashara. Ít nhất 20 tay súng khủng bố bị tiêu diệt và nhiều thiết bị quân sự của chúng bị phá hủy trong cuộc giao tranh”, FNA đưa tin ngày 17/7. Ảnh: FNA. Mời độc giả xem video: Người dân ăn mừng chiến thắng của Quân đội Syria tại Daraa (Nguồn: Ruptly)