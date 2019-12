Nhức nhối nạn hiếp dâm ở Ấn Độ qua những con số "khủng"

Mới đây, vụ nữ bác sĩ Ấn Độ 27 tuổi bị cưỡng hiếp, thiêu sống tại Hyderabad đã khiến người dân nước này vô cùng phẫn nộ và kêu gọi chính quyền đưa ra những hình phạt nghiêm khắc đối với thủ phạm. Ảnh: TimesOfIndia. Nhiều vụ cưỡng hiếp xảy ra làm chấn động không chỉ dư luận Ấn Độ mà còn cả thế giới những năm qua. Tháng 12/2012, vụ việc một nữ sinh qua đời sau khi bị tra tấn và cưỡng hiếp tập thể trên xe buýt đã làm nổ ra hàng loạt các cuộc biểu tình trên khắp quốc gia Châu Á này. Ảnh: Reuters. Số liệu thống kê cho thấy cứ khoảng 15 phút lại có một phụ nữ Ấn Độ bị cưỡng hiếp. Số vụ tấn công phụ nữ nói chung ở nước này thậm chí còn tồi tệ hơn khi cứ mỗi 2 phút lại có một phụ nữ trở thành nạn nhân của bạo hành. Ảnh: YIM. Từ năm 2011 đến 2014, số vụ hiếp dâm tại Ấn Độ tăng từ 24.000 lên hơn 37.000. Ảnh: LM. Số liệu thống kê do Chính phủ Ấn Độ công bố trong năm 2016 cho thấy, có tới 40.000 vụ hiếp dâm trên khắp Ấn Độ và 40% số nạn nhân là trẻ em. Ảnh: Reuters. Một con số thống kê khác chỉ ra rằng trong số gần 107.000 trường hợp tội phạm về trẻ em trong năm 2016, có tới 36.000 trường hợp lạm dụng về tình dục. Ảnh: EPA. Hơn 32.000 vụ cưỡng hiếp được trình báo trong năm 2017 tại Ấn Độ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng còn có nhiều trường hợp chưa được báo cáo. Ảnh: CNN. Được biết, số vụ hiếp dâm ở thủ đô New Delhi cao hơn so với các khu vực khác của Ấn Độ. Theo thống kê vào tháng 6/2013, 806 vụ cưỡng hiếp xảy ra tại thủ đô New Delhi, trung bình hơn 4 vụ/ngày. Năm 2012, con số này là 706 vụ. Ảnh: AJ. Theo kết quả khảo sát của Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc năm 2012, 95% trong số 2.001 phụ nữ tham gia khảo sát ở New Delhi cảm thấy bất an tại các nơi công cộng. Ảnh: DW. Trẻ em, phụ nữ và thậm chí cả du khách nước ngoài đều trở thành nạn nhân của nạn hiếp dâm ở Ấn Độ. Đây thực sự là vấn nạn nhức nhối mà chính quyền nước này vẫn đang "đau đầu" tìm cách giải quyết triệt để. Ảnh: AJ. Mời độc giả xem thêm video: Cơn ác mộng tại ngôi làng là trung tâm của nạn hiếp dâm ở Ấn Độ (Nguồn: VTC1)

