Nhìn lại màn khẩu chiến gay gắt giữa Mỹ và Iran

Ngày 19/6, Tehran tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Mỹ với cáo buộc chiếc UAV này xâm phạm vào không phận Iran. Về phần mình, Washington khẳng định UAV của họ bị tấn công trong không phận quốc tế. Ảnh: Reuters. Kể từ đó, hai nước vẫn lời qua tiếng lại với những màn khẩu chiến gay gắt. Vụ việc khiến căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang và nguy cơ dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự giữa hai nước. Ảnh: Getty. Tờ New York Times đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ban đầu đã phê chuẩn kế hoạch tấn công một số mục tiêu của Iran như hệ thống radar và bệ phóng tên lửa nhằm đáp trả vụ UAV bị bắn hạ. Họ đã bắt đầu triển khai máy bay trên không và tàu chiến vào vị trí. Tuy nhiên, quyết định này sau đó được rút lại. Ảnh: WP. Trước một cuộc tấn công tiềm tàng từ phía Mỹ, Iran đã đưa ra cảnh báo đanh thép. "Mọi hành động sai lầm từ những kẻ thù của Iran, cụ thể là Mỹ và đồng minh của họ trong khu vực, sẽ giống như bắn vào thùng thuốc súng rồi tự thiêu rụi nước Mỹ, cùng với những lợi ích và đồng minh của họ", Tướng Abolfazl Shekarchi, người phát ngôn cấp cao của Lực lượng Vũ trang Iran, cảnh báo hôm 22/6. Ảnh: TT. Ngày 23/6, Tướng Gholam Ali Rashid thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục cảnh báo rằng một cuộc xung đột giữa nước này với Mỹ có thể phá hủy toàn bộ khu vực. Ảnh: MNA. "Chính quyền Mỹ nên cư xử một cách có trách nhiệm để bảo vệ tính mạng của lực lượng Mỹ. Nếu chiến tranh xảy ra thì đó là do lỗi của 'chính sách can thiệp của Mỹ' và sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho toàn khu vực, Tướng Rashid nói. Ảnh: FNA.Cuộc khẩu chiến giữa Mỹ và Iran chưa dừng lại ở đó khi ngày 24/6, Tổng thống Trump ký một sắc lệnh hành pháp áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên Tehran. Ông chủ Nhà Trắng cho biết, lệnh trừng phạt mới nhất sẽ nhằm vào lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và một số quan chức cấp cao khác của nước Cộng hoà Hồi giáo này. Ảnh: Politico. Đáp trả, Iran khẳng định các lệnh cấm vận mới của Mỹ đã đóng cửa vĩnh viễn mọi con đường ngoại giao và gọi những hành động của Nhà Trắng là "ngu ngốc". Ảnh: PBS. Tiếp đến, ngày 25/6, Tổng thống Trump đe dọa sẽ xóa sổ Iran nếu quốc gia này tấn công vào bất cứ thứ gì của Mỹ, sau phát ngôn của Tehran và việc nước này lên án các lệnh trừng phạt mới nhất của Washington. Ảnh: ABC.net. "Tuyên bố xúc phạm của Iran được đưa ra ngày hôm nay chỉ cho thấy họ không hiểu gì về thực tế. Bất cứ cuộc tấn công nào của Iran vào bất cứ thứ gì của Mỹ sẽ bị đáp trả bằng lực lượng lớn và không thể chống cự. Trong một số trường hợp, không thể chống cự đồng nghĩa với xóa sổ", Tổng thống Trump cảnh báo. Ảnh: DE. Sau đó cùng ngày, Iran tuyên bố sẽ hủy thêm các cam kết từ thỏa thuận hạt nhân 2015 từ ngày 7/7 tới. Ảnh: Time. Mời độc giả xem thêm video: Căng thẳng Mỹ-Iran gia tăng xung quanh thỏa thận hạt nhân P5+1 (Nguồn: VTC14)

Ngày 19/6, Tehran tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Mỹ với cáo buộc chiếc UAV này xâm phạm vào không phận Iran. Về phần mình, Washington khẳng định UAV của họ bị tấn công trong không phận quốc tế. Ảnh: Reuters. Kể từ đó, hai nước vẫn lời qua tiếng lại với những màn khẩu chiến gay gắt. Vụ việc khiến căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang và nguy cơ dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự giữa hai nước. Ảnh: Getty. Tờ New York Times đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ban đầu đã phê chuẩn kế hoạch tấn công một số mục tiêu của Iran như hệ thống radar và bệ phóng tên lửa nhằm đáp trả vụ UAV bị bắn hạ. Họ đã bắt đầu triển khai máy bay trên không và tàu chiến vào vị trí. Tuy nhiên, quyết định này sau đó được rút lại. Ảnh: WP. Trước một cuộc tấn công tiềm tàng từ phía Mỹ, Iran đã đưa ra cảnh báo đanh thép. "Mọi hành động sai lầm từ những kẻ thù của Iran, cụ thể là Mỹ và đồng minh của họ trong khu vực, sẽ giống như bắn vào thùng thuốc súng rồi tự thiêu rụi nước Mỹ, cùng với những lợi ích và đồng minh của họ", Tướng Abolfazl Shekarchi, người phát ngôn cấp cao của Lực lượng Vũ trang Iran, cảnh báo hôm 22/6. Ảnh: TT. Ngày 23/6, Tướng Gholam Ali Rashid thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục cảnh báo rằng một cuộc xung đột giữa nước này với Mỹ có thể phá hủy toàn bộ khu vực. Ảnh: MNA. "Chính quyền Mỹ nên cư xử một cách có trách nhiệm để bảo vệ tính mạng của lực lượng Mỹ. Nếu chiến tranh xảy ra thì đó là do lỗi của 'chính sách can thiệp của Mỹ' và sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho toàn khu vực, Tướng Rashid nói. Ảnh: FNA. Cuộc khẩu chiến giữa Mỹ và Iran chưa dừng lại ở đó khi ngày 24/6, Tổng thống Trump ký một sắc lệnh hành pháp áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên Tehran. Ông chủ Nhà Trắng cho biết, lệnh trừng phạt mới nhất sẽ nhằm vào lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và một số quan chức cấp cao khác của nước Cộng hoà Hồi giáo này. Ảnh: Politico. Đáp trả, Iran khẳng định các lệnh cấm vận mới của Mỹ đã đóng cửa vĩnh viễn mọi con đường ngoại giao và gọi những hành động của Nhà Trắng là "ngu ngốc". Ảnh: PBS. Tiếp đến, ngày 25/6, Tổng thống Trump đe dọa sẽ xóa sổ Iran nếu quốc gia này tấn công vào bất cứ thứ gì của Mỹ, sau phát ngôn của Tehran và việc nước này lên án các lệnh trừng phạt mới nhất của Washington. Ảnh: ABC.net. "Tuyên bố xúc phạm của Iran được đưa ra ngày hôm nay chỉ cho thấy họ không hiểu gì về thực tế. Bất cứ cuộc tấn công nào của Iran vào bất cứ thứ gì của Mỹ sẽ bị đáp trả bằng lực lượng lớn và không thể chống cự. Trong một số trường hợp, không thể chống cự đồng nghĩa với xóa sổ", Tổng thống Trump cảnh báo. Ảnh: DE. Sau đó cùng ngày, Iran tuyên bố sẽ hủy thêm các cam kết từ thỏa thuận hạt nhân 2015 từ ngày 7/7 tới. Ảnh: Time. Mời độc giả xem thêm video: Căng thẳng Mỹ-Iran gia tăng xung quanh thỏa thận hạt nhân P5+1 (Nguồn: VTC14)