Người dân Đông Nam Á khốn khổ vì cháy rừng

Tình trạng cháy rừng ở Indonesia đang diễn ra phức tạp. Số liệu thống kế cho thấy, hơn 930.000 ha diện tích đất rừng đã bị thiêu rụi ở các vùng Sumatra và Kalimantan của nước này. (Nguồn ảnh: Reuters) Trong thông báo ngày 14/9, Cơ quan Địa vật lý và Khí tượng học Indonesia cho biết vệ tinh Himawari 8 SM đã chụp được hình ảnh khói mù từ đảo Sumatra và Tây Kalimantan của Indonesia bay sang Singapore và Malaysia. Ngày 13/9, giới chức Indonesia đã phải đóng cửa một sân bay trên đảo Sumatra do khói mù từ các đám cháy rừng khiến tầm nhìn bị hạn chế. Ngoài ra, tình trạng khói mù ngày càng trầm trọng khiến cho nhiều trường học tại Indonesia phải đóng cửa do nguy cơ khói độc, trong khi hàng trăm nghìn người gặp phải những vấn đề về hô hấp. Được biết, Indonesia đã phải huy động khoảng 10.000 nhân viên phối hợp khống chế cháy rừng trên cả nước. Cháy rừng tại Indonesia khiến khói mù bay sang Malaysia và Singapore, làm ảnh hưởng cuộc sống của người dân các nước này. Giới chức Malaysia đã cung cấp 500.000 khẩu trang cho người dân tại bang Serawak do mức độ ô nhiễm không khí tăng cao. Singapore cũng cảnh báo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời. Trong khi đó, chính quyền nhiều tỉnh ở miền Nam Thái Lan phân phát khẩu trang cho người dân và du khách. Ảnh: Khói mù bao trùm thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 13/9. Các em học sinh đeo khẩu trang ngồi trong lớp học ở Kuala Lumpur hôm 13/9. Một du khách đeo khẩu trang tránh khói bụi ở Singapore ngày 13/9. Singapore đã cảnh báo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời. Bầu trời Kuala Lumpur ngày 9/9 mù mịt do khói bụi lan từ đám cháy rừng dữ dội ở Indonesia. Mời độc giả xem thêm video về vụ cháy rừng tại California, Mỹ (Nguồn: VTC1)

