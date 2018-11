Xúc động loạt ảnh ấm tình người trong thảm họa cháy rừng California

Theo Insider, đám cháy Camp trong thảm họa cháy rừng California những ngày qua gần như đã “xóa sổ” hoàn toàn thị trấn Paradise, khiến ít nhất 79 người thiệt mạng. (Nguồn ảnh: Insider) Hiện tại, hàng chục nghìn người dân ở thị trấn Paradise mất nhà cửa và phải sơ tán đến nơi khác. Nhiều người tìm đến Chico, một thị trấn ở phía tây Paradise, để lánh nạn. Và trong khoảng thời gian khó khăn này, những người dân chịu ảnh hưởng bởi vụ cháy rừng ở California vẫn không quên giúp đỡ lẫn nhau. Rabbit, một nghệ sĩ xăm hình, là một trong số đó. Rabbit đã may mắn thoát khỏi ngọn lửa tử thần khi trên đường tháo chạy khỏi thị trấn Paradise. Những ngày này, cô và nhiều người khác thường lái xe đi xung quanh thị trấn Chico để phân phát đồ cứu trợ cho những nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi đám cháy Camp. Rabbit tìm thấy chiếc xe của cô ở thị trấn Chico sau 11 ngày kể từ khi bỏ lại chiếc xe này giữa đường hôm 8/11. Nó đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Những túp lều được dựng lên cho người dân sơ tán do cháy rừng ở thị trấn Paradise. Nhiều tình nguyện viên tham gia vào công tác cứu trợ và duy trì trật tự tại các khu trại sơ tán. Một địa điểm nhận đồ quyên tặng nằm ở cuối bãi đỗ xe Walmart. Mọi người có thể chọn quần áo, lều bạt, báo và nhiều vật dụng khác tại khu vực này. Các tình nguyện viên chuẩn bị đồ ăn miễn phí cho những người dân sơ tán. Rabbit và Justice mang những túi đồ được quyên tặng xuống xe tải. Hầu hết các đồ dùng cần thiết đã đến tay những người chịu ảnh hưởng bởi vụ cháy rừng nhờ công sức của Rabbit và nhiều tình nguyện viên khác. Dù đã mất nhà cửa nhưng Rabbit cho biết cô không muốn rời khỏi nơi này. “Chúng tôi đã mất rất nhiều thứ nhưng tôi không muốn con gái tôi xa rời cộng đồng của mình”, cô Rabbit chia sẻ. Còn Justice dành thêm thời gian tư vấn cho mọi người các bước và thủ tục họ nên làm sau khi mất nhà cửa để nhận bảo hiểm. Mời độc giả xem thêm video: Thị trấn Paradise gần như bị "xóa sổ" trong thảm họa cháy rừng California (Nguồn: CBS This Morning)

Theo Insider, đám cháy Camp trong thảm họa cháy rừng California những ngày qua gần như đã “xóa sổ” hoàn toàn thị trấn Paradise, khiến ít nhất 79 người thiệt mạng. (Nguồn ảnh: Insider) Hiện tại, hàng chục nghìn người dân ở thị trấn Paradise mất nhà cửa và phải sơ tán đến nơi khác. Nhiều người tìm đến Chico, một thị trấn ở phía tây Paradise, để lánh nạn. Và trong khoảng thời gian khó khăn này, những người dân chịu ảnh hưởng bởi vụ cháy rừng ở California vẫn không quên giúp đỡ lẫn nhau. Rabbit, một nghệ sĩ xăm hình, là một trong số đó. Rabbit đã may mắn thoát khỏi ngọn lửa tử thần khi trên đường tháo chạy khỏi thị trấn Paradise. Những ngày này, cô và nhiều người khác thường lái xe đi xung quanh thị trấn Chico để phân phát đồ cứu trợ cho những nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi đám cháy Camp. Rabbit tìm thấy chiếc xe của cô ở thị trấn Chico sau 11 ngày kể từ khi bỏ lại chiếc xe này giữa đường hôm 8/11. Nó đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Những túp lều được dựng lên cho người dân sơ tán do cháy rừng ở thị trấn Paradise. Nhiều tình nguyện viên tham gia vào công tác cứu trợ và duy trì trật tự tại các khu trại sơ tán. Một địa điểm nhận đồ quyên tặng nằm ở cuối bãi đỗ xe Walmart. Mọi người có thể chọn quần áo, lều bạt, báo và nhiều vật dụng khác tại khu vực này. Các tình nguyện viên chuẩn bị đồ ăn miễn phí cho những người dân sơ tán. Rabbit và Justice mang những túi đồ được quyên tặng xuống xe tải. Hầu hết các đồ dùng cần thiết đã đến tay những người chịu ảnh hưởng bởi vụ cháy rừng nhờ công sức của Rabbit và nhiều tình nguyện viên khác. Dù đã mất nhà cửa nhưng Rabbit cho biết cô không muốn rời khỏi nơi này. “Chúng tôi đã mất rất nhiều thứ nhưng tôi không muốn con gái tôi xa rời cộng đồng của mình”, cô Rabbit chia sẻ. Còn Justice dành thêm thời gian tư vấn cho mọi người các bước và thủ tục họ nên làm sau khi mất nhà cửa để nhận bảo hiểm. Mời độc giả xem thêm video: Thị trấn Paradise gần như bị "xóa sổ" trong thảm họa cháy rừng California (Nguồn: CBS This Morning)