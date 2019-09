Ngạc nhiên thân thế nữ Bộ trưởng Mỹ gốc Á bị điều tra

Ngày 16/9, Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ thông báo cơ quan này đang mở cuộc điều tra nghi vấn Bộ trưởng Giao thông Elaine Chao (Triệu Tiểu Lan) lợi dụng chức vụ để mưu lợi riêng cho công ty gia đình Foremost Group. Được biết, Foremost Group là công ty hàng hải do cha của bà là ông James Chao sáng lập. Ảnh: TM. “Ủy ban đang điều tra nghi vấn bà Chao có thể đưa ra các thông tin sai lệch, những hành vi có thể mang lại lợi ích cho công ty (Foremost) mà bà đang có cổ phần, và việc bà có tuân thủ các quy định về đạo đức cũng như yêu cầu công khai tài chính hay không”, trích thư của Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ Elijah Cummings. Ảnh: Slate. Trước đó, hồi tháng 6/2019, kết quả từ cuộc điều tra của báo New York Times đã cho thấy mối quan hệ giữa nữ Bộ trưởng Mỹ gốc Á Elaine Chao với Foremost Group có trụ sở tại New York. Công ty này được cho là đã hưởng lợi từ các chính sách công nghiệp của chính phủ Trung Quốc. Ảnh: WP. Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ và Trung Quốc leo thang, nghi vấn về mối quan hệ của Bộ trưởng Chao với Trung Quốc đã làm dấy lên nhiều quan ngại về khả năng xảy ra xung đột lợi ích. Ảnh: DB.Bộ trưởng Giao thông Mỹ Elaine Chao sinh ngày 26/3/1953 tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) trong gia đình có 6 chị em. Tuy nhiên, bà đã di cư sang Mỹ cùng gia đình vào năm 8 tuổi. Cha bà là một "ông trùm" vận tải, người sáng lập tập đoàn vận tải Foremost có trụ sở ở New York. Ảnh: NYT. Bà từng theo học trường Đại học Mount Holyoke tại South Hadley, bang Massachusetts, và tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân Kinh tế vào năm 1975. Ảnh: TPM. Sau đó, bà Chao tiếp tục theo học về tiền tệ và ngân hàng tại Đại học Dartmouth. Bà tốt nghiệp trường Harvard với tấm bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh năm 1979. Ảnh: SCMP. Bà Elaine Chao được biết đến là người phụ nữ Mỹ gốc Á đầu tiên đảm nhận chức vụ trong Nội các Mỹ. Ảnh: CNBC. Bà là Bộ trưởng Lao động trong chính quyền của cựu Tổng thống George W. Bush suốt 10 năm, từ tháng 1/2000 đến tháng 1/2009. Ảnh: PS. Trước đó, dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Tổng thống George H.W. Bush, bà Chao đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng Bộ Giao thông Mỹ từ tháng 4/1989 tới tháng 10/1991. Ảnh: WP. Ngày 29/11/2016, Tổng thống Trump (phải) đã chỉ định bà Elaine Chao giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Mỹ. Bà được Thượng viện Mỹ phê chuẩn chức vụ này ngày 31/1/2017 với tỉ lệ đồng thuận rất cao (93 phiếu thuận và 6 phiếu chống). Ảnh: The Nation. Về đời tư, bà Elaine Chao kết hôn với ông Mitch McConnell, lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ, vào năm 1993. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video: Bộ trưởng Giao thông Mỹ Elaine Chao bị điều tra (Nguồn: MSNBC)

Ngày 16/9, Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ thông báo cơ quan này đang mở cuộc điều tra nghi vấn Bộ trưởng Giao thông Elaine Chao (Triệu Tiểu Lan) lợi dụng chức vụ để mưu lợi riêng cho công ty gia đình Foremost Group. Được biết, Foremost Group là công ty hàng hải do cha của bà là ông James Chao sáng lập. Ảnh: TM. “Ủy ban đang điều tra nghi vấn bà Chao có thể đưa ra các thông tin sai lệch, những hành vi có thể mang lại lợi ích cho công ty (Foremost) mà bà đang có cổ phần, và việc bà có tuân thủ các quy định về đạo đức cũng như yêu cầu công khai tài chính hay không”, trích thư của Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ Elijah Cummings. Ảnh: Slate. Trước đó, hồi tháng 6/2019, kết quả từ cuộc điều tra của báo New York Times đã cho thấy mối quan hệ giữa nữ Bộ trưởng Mỹ gốc Á Elaine Chao với Foremost Group có trụ sở tại New York. Công ty này được cho là đã hưởng lợi từ các chính sách công nghiệp của chính phủ Trung Quốc. Ảnh: WP. Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ và Trung Quốc leo thang, nghi vấn về mối quan hệ của Bộ trưởng Chao với Trung Quốc đã làm dấy lên nhiều quan ngại về khả năng xảy ra xung đột lợi ích. Ảnh: DB. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Elaine Chao sinh ngày 26/3/1953 tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) trong gia đình có 6 chị em. Tuy nhiên, bà đã di cư sang Mỹ cùng gia đình vào năm 8 tuổi. Cha bà là một "ông trùm" vận tải, người sáng lập tập đoàn vận tải Foremost có trụ sở ở New York. Ảnh: NYT. Bà từng theo học trường Đại học Mount Holyoke tại South Hadley, bang Massachusetts, và tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân Kinh tế vào năm 1975. Ảnh: TPM. Sau đó, bà Chao tiếp tục theo học về tiền tệ và ngân hàng tại Đại học Dartmouth. Bà tốt nghiệp trường Harvard với tấm bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh năm 1979. Ảnh: SCMP. Bà Elaine Chao được biết đến là người phụ nữ Mỹ gốc Á đầu tiên đảm nhận chức vụ trong Nội các Mỹ. Ảnh: CNBC. Bà là Bộ trưởng Lao động trong chính quyền của cựu Tổng thống George W. Bush suốt 10 năm, từ tháng 1/2000 đến tháng 1/2009. Ảnh: PS. Trước đó, dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Tổng thống George H.W. Bush, bà Chao đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng Bộ Giao thông Mỹ từ tháng 4/1989 tới tháng 10/1991. Ảnh: WP. Ngày 29/11/2016, Tổng thống Trump (phải) đã chỉ định bà Elaine Chao giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Mỹ. Bà được Thượng viện Mỹ phê chuẩn chức vụ này ngày 31/1/2017 với tỉ lệ đồng thuận rất cao (93 phiếu thuận và 6 phiếu chống). Ảnh: The Nation. Về đời tư, bà Elaine Chao kết hôn với ông Mitch McConnell, lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ, vào năm 1993. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video: Bộ trưởng Giao thông Mỹ Elaine Chao bị điều tra (Nguồn: MSNBC)