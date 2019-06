Nắng nóng, cháy rừng hoành hành Châu Âu

Theo hãng thông tấn Reuters, nắng nóng tiếp tục hoành hành Châu Âu trong những ngày qua. Được biết, nhiệt độ đo được tại Gallargues-le-Montueux, thuộc vùng Provence, miền Nam nước Pháp, đã lên đến 45,9 độ C - cao hơn cột mốc kỷ lục 44,1 độ C được ghi nhận vào tháng 8/2003 gần 2 độ. Ảnh: Reuters. 12 thị trấn ở miền nam nước Pháp ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục mới vào ngày 28/6, trong đó có 3 thị trấn có nền nhiệt cao hơn 45 độ C. 4 tỉnh hành chính của Pháp đang được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Ảnh: AP. Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết sóng nhiệt tại châu Âu hoàn toàn giống với các hiện tượng khí hậu cực đoan khác liên quan đến tác động của khí thải nhà kính. Ảnh: Reuters. Khoảng 4.000 ngôi trường ở Pháp phải tạm thời đóng cửa. Dự báo, nhiệt độ cao bất thường ở nước này sẽ còn kéo dài cho tới đầu tuần sau. Ảnh: Reuters. Người dân đổ xô ra bãi biển ở Marseille, Pháp, ngày 28/6. Ảnh: Reuters. Tây Ban Nha cũng đang vật lộn trong những ngày nắng nóng như thiêu như đốt này, với mức nhiệt đo được trên 43 độ C trong hai ngày liên tiếp. Ảnh: EPA. Nắng nóng đã gây ra những vụ cháy rừng dữ dội ở Tây Ban Nha, trong đó có đám cháy ở tỉnh Tarragona. Hàng trăm lính cứu hỏa đang đối phó với 20 hướng di chuyển của ngọn lửa để ngăn đám cháy lan rộng. Ảnh: EPA. Tại vùng trung tâm, ngọn lửa bùng phát ở ngoại ô Toledo đã khiến người dân trong hai tòa nhà công cộng phải sơ tán. Ảnh: Reuters. Ít nhất hai người, trong đó có một cụ già 93 tuổi và một thanh niên 17 tuổi, đã thiệt mạng do nắng nóng ở Tây Ban Nha. Ảnh: EPA. Trực thăng phun nước dập lửa trong đám cháy rừng ở Toledo ngày 28/6. Ảnh: Reuters. Nhiều quốc gia khác như Đức, Anh, Italy,...cũng đang hứng chịu ảnh hưởng của đợt sóng nhiệt lịch sử tại Châu Âu. Ảnh: Một em nhỏ đứng cạnh vòi nước ở Rome, Italy. Ảnh: EPA. Các du khách trùm khăn tránh ánh nắng mặt trời tại Rome. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video: Châu Âu mệt mỏi vì nắng nóng, cháy rừng (Nguồn: VTC14)

