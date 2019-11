Luận tội Tổng thống Trump: Điều gì tiếp theo sau loạt phiên điều trần tại Hạ viện Mỹ?

Phiên điều trần công khai cuối cùng trước Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ liên quan đến cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump đã diễn ra vào ngày 21/11. Ảnh: Reuters. Theo Reuters, một loạt các bước sau đây cần phải được tiến hành để Hạ viện do Đảng Dân chủ dẫn đầu có thể bỏ phiếu về việc luận tội ông Trump. Ảnh: Reuters. Trước hết là công bố báo cáo. Ủy ban Tình báo Hạ viện sẽ đưa ra một bản báo cáo sau các phiên điều trần này. Báo cáo được chuẩn bị sau khi tham khảo ý kiến của hai ủy ban điều tra gồm Đối ngoại và Giám sát. Ảnh: Reuters. Sau đó, các ủy ban tham gia điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump sẽ gửi báo cáo cho Ủy ban Tư pháp Hạ viện, đơn vị dẫn đầu cuộc điều tra luận tội. Dự kiến, báo cáo sẽ được gửi vào đầu tháng tới. Ảnh: AJ. Ủy ban Tư pháp có thể tiến hành nhiều thủ tục tố tụng, bao gồm các phiên điều trần, cho phép Tổng thống Trump và luật sư của ông tham gia. Ảnh: Reuters. Ủy ban Tư pháp cần phải quyết định xem liệu có đủ bằng chứng để luận tội (ông Trump) hay không. Nếu quyết định luận tội, Hội đồng sẽ soạn thảo điều khoản luận tội ông Trump trước khi bỏ phiếu tại Hạ viện. Ảnh: Reuters. Nếu Hạ viện bỏ phiếu luận tội, quá trình này sẽ được chuyển sang Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Thượng viện sẽ tiến hành bỏ phiếu để bác bỏ các cáo buộc chống lại ông Trump hoặc tổ chức một phiên tòa để xác định tội trạng của tổng thống. Ảnh: PBS. Trong phiên tòa, các thành viên Hạ viện sẽ đóng vai trò là công tố viên, thượng nghị sĩ là bồi thẩm đoàn và chánh án Tòa án Tối cao giữ vị trí chủ tọa. Ảnh: Nation. Nếu muốn kết tội và phế truất tổng thống, quyết định trên phải nhận được 2/3 số phiếu ủng hộ tại Thượng viện. Ảnh: CO. Trong diễn biến liên quan, ngày 26/11, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ đã mời Tổng thống Trump hoặc luật sư của ông tham dự phiên điều trần đầu tiên của ủy ban vào tuần tới để phục vụ cuộc điều tra luận tội, bao gồm việc đặt câu hỏi cho các nhân chứng. Ảnh: Time. "Tôi muốn hỏi liệu ông (Trump) hoặc luật sư của ông có thể tham dự phiên điều trần hoặc đề nghị hỏi các nhân chứng. Phiên điều trần này sẽ là cơ hội để thảo luận các cơ sở lịch sử và hiến định cho việc luận tội", Chủ tịch ủy ban Jerry Nadler (ảnh) viết trong thư gửi Tổng thống Trump. Ảnh: NYP. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Mỹ sẽ bị điều tra luận tội (Nguồn: VTV1)

