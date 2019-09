Loạt sự kiện rung chuyển thế giới trong tháng 8/2019

Cháy rừng Amazon là một trong những sự kiện nổi bật tháng 8/2019 và thu hút sự quan tâm của toàn thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, tổng số đám cháy ở Brazil đã lên tới hơn 80.000 và khoảng một nửa trong số đó xảy ra tại vùng Amazon. (Nguồn ảnh: Reuters) Số lượng các vụ cháy rừng gia tăng tại Brazil là do nạn chặt phá rừng phi pháp để lấy đất canh tác và đám cháy lan rộng vào mùa khô. Để đối phó với tình trạng cháy rừng nghiêm trọng hiện nay, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã điều binh sĩ tới các khu vực rừng mưa nhiệt đới Amazon, đồng thời tuyên bố chấp nhận viện trợ của quốc tế. Ngày 24/8, Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) chính thức khai mạc tại Biarritz, Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng các nhà lãnh đạo Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Canada và Italy đã có mặt tại đây để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7. Trong 3 ngày diễn ra hội nghị, các nhà lãnh đạo G7 đã thảo luận về nhiều vấn đề nóng trên thế giới hiện nay như cháy rừng nghiêm trọng ở Amazon, nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc gây ra, căng thẳng vùng Vịnh hay chương trình hạt nhân Iran,... Tối 26/8, Hội nghị thượng đỉnh G7 kết thúc với việc đạt được đồng thuận về một số vấn đề quốc tế quan trọng. Khoảng 22h30 tối 17/8 (giờ địa phương), vụ đánh bom tự sát ở Afghanistan nhằm vào một trung tâm tiệc cưới tại thủ đô Kabul đã khiến hàng trăm người thương vong, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Vụ nổ bom xảy ra tại Trung tâm tiệc cưới Dubai City, tọa lạc trong khu vực có đa số người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống ở Kabul, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 63 người và làm hơn 180 người khác bị thương. Ảnh: EPA. Ngày 18/8, phiến quân IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom liều chết tại trung tâm tiệc cưới ở Kabul khiến hơn 240 người thiệt mạng này. Vụ xả súng bên ngoài quán bar xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 4/8 (giờ địa phương) tại quận Oregon, thành phố Dayton, bang Ohio (Mỹ) lại một lần nữa khiến dư luận "dậy sóng" về luật kiểm soát súng đạn ở nước này. "10 người chết, bao gồm cả kẻ xả súng, và 26 người khác bị thương. Được biết, cảnh sát đã vô hiệu hóa kẻ tấn công chỉ trong 1 phút", Thị trưởng thành phố Dayton Nan Whaley cho hay. Trong tháng 8/2019, cuộc biểu tình ở Hong Kong nhằm phản đối dự luật dẫn độ vẫn tiếp diễn. Mời độc giả xem thêm video về một cuộc biểu tình ở Hong Kong (Nguồn: The Guardian)

Cháy rừng Amazon là một trong những sự kiện nổi bật tháng 8/2019 và thu hút sự quan tâm của toàn thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, tổng số đám cháy ở Brazil đã lên tới hơn 80.000 và khoảng một nửa trong số đó xảy ra tại vùng Amazon. (Nguồn ảnh: Reuters) Số lượng các vụ cháy rừng gia tăng tại Brazil là do nạn chặt phá rừng phi pháp để lấy đất canh tác và đám cháy lan rộng vào mùa khô. Để đối phó với tình trạng cháy rừng nghiêm trọng hiện nay, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã điều binh sĩ tới các khu vực rừng mưa nhiệt đới Amazon, đồng thời tuyên bố chấp nhận viện trợ của quốc tế. Ngày 24/8, Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) chính thức khai mạc tại Biarritz, Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng các nhà lãnh đạo Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Canada và Italy đã có mặt tại đây để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7. Trong 3 ngày diễn ra hội nghị, các nhà lãnh đạo G7 đã thảo luận về nhiều vấn đề nóng trên thế giới hiện nay như cháy rừng nghiêm trọng ở Amazon, nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc gây ra, căng thẳng vùng Vịnh hay chương trình hạt nhân Iran,... Tối 26/8, Hội nghị thượng đỉnh G7 kết thúc với việc đạt được đồng thuận về một số vấn đề quốc tế quan trọng. Khoảng 22h30 tối 17/8 (giờ địa phương), vụ đánh bom tự sát ở Afghanistan nhằm vào một trung tâm tiệc cưới tại thủ đô Kabul đã khiến hàng trăm người thương vong, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Vụ nổ bom xảy ra tại Trung tâm tiệc cưới Dubai City, tọa lạc trong khu vực có đa số người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống ở Kabul, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 63 người và làm hơn 180 người khác bị thương. Ảnh: EPA. Ngày 18/8, phiến quân IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom liều chết tại trung tâm tiệc cưới ở Kabul khiến hơn 240 người thiệt mạng này. Vụ xả súng bên ngoài quán bar xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 4/8 (giờ địa phương) tại quận Oregon, thành phố Dayton, bang Ohio (Mỹ) lại một lần nữa khiến dư luận "dậy sóng" về luật kiểm soát súng đạn ở nước này. "10 người chết, bao gồm cả kẻ xả súng, và 26 người khác bị thương. Được biết, cảnh sát đã vô hiệu hóa kẻ tấn công chỉ trong 1 phút", Thị trưởng thành phố Dayton Nan Whaley cho hay. Trong tháng 8/2019, cuộc biểu tình ở Hong Kong nhằm phản đối dự luật dẫn độ vẫn tiếp diễn. Mời độc giả xem thêm video về một cuộc biểu tình ở Hong Kong (Nguồn: The Guardian)