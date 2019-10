Loạt phát ngôn "thép" ông Biden đáp trả TT Trump

Trong cuộc điện đàm hồi tháng 7/2019, Tổng thống Trump (trái) được cho là đã hối thúc Tổng thống Ukraine Zelensky mở cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải), ứng viên hàng đầu đại diện cho Đảng Dân chủ tham gia vào cuộc đua Nhà Trắng 2020, và con trai ông là Hunter Biden. Ảnh: WPTV. Khi còn là Phó Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden bị cho là đã can thiệp không đúng mức vào công việc nội bộ của Ukraine nhằm bảo vệ con trai. Ảnh: Inquirer. Ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra cáo buộc mới với cha con ông Joe Biden, rằng ông Hunter đã thuyết phục để Trung Quốc chuyển tay 1,5 tỷ USD dưới dạng quỹ đầu tư. Ảnh: NYP. Tuy nhiên, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc từ ông Trump, đồng thời đưa ra loạt phát ngôn cứng rắn để cảnh báo đương kim Tổng thống Mỹ khi cả hai đang chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020. Ảnh: ACW. “Tôi đã thực hiện một chính sách hoàn toàn minh bạch trước toàn thế giới khi hối thúc sa thải Trưởng công tố Ukraine Viktor Shokin - một vị công tố không làm tốt công việc của mình. Tôi sẽ không đi đâu hết. Các ông không thể phá hủy tôi cũng như gia đình tôi đâu”, cựu Phó Tổng thống Joe Biden phát biểu tại một sự kiện ở Reno, Nevada, hôm 2/10. Ảnh: LAT. Cựu Phó Tổng thống Mỹ cũng nhiều lần cáo buộc ông (Trump) lạm dụng quyền lực để gây sức ép với nhà lãnh đạo Ukraine điều tra con trai ông. “Ông ấy làm như vậy vì lo sợ. Ông ấy rất sợ bị tôi đánh bại vào tháng 11 năm sau”, ứng viên Biden nói. Ảnh: ABC News. “Tôi sẽ không chùn bước và sẽ không bị sao nhãng bởi những lời dối trá, miệt thị và xuyên tạc. Tôi sẽ để cho Quốc hội làm công việc luận tội của họ, còn tôi sẽ chỉ tập trung vào cuộc sống của các bạn”, ông Biden phát biểu. Ảnh: The Nation. "Tổng thống Trump đang lạm dụng quyền lực và hoàn toàn không xứng đáng làm tổng thống. Ông ấy đang lợi dụng quyền lực cao nhất ở đất nước này để phát triển lợi ích chính trị cá nhân thay vì lợi ích quốc gia", Washington Post dẫn lời ông Biden ngày 6/10. Ảnh: NPR. Vị cựu Phó Tổng thống Mỹ còn "tố" ông Trump phá hỏng các cơ quan trong chính quyền Mỹ như Bộ Ngoại giao, đội ngũ Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Tư pháp và Văn phòng Phó tổng thống. Ảnh: NYP. Ứng viên Joe Biden tuyên bố ông sẽ "chiến đấu" để giành chức Tổng thống từ tay ông Trump vào tháng 11/2020, và thề sẽ giành chiến thắng. Ảnh: CNBC. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump bị điều tra luận tội (Nguồn: VTV1)

