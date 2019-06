Kinh hoàng nắng nóng kỷ lục thiêu đốt châu Âu

Mọi người ngồi trong bóng râm dưới một cây cầu ở trung tâm thành phố Lyon, miền trung nước Pháp. Hơn một nửa nước Pháp được đặt dưới cảnh báo màu cam cho nhiệt độ cao hôm 24/6 - mức cao thứ hai trên thang đo. Ảnh: AP. Một đứa trẻ nhúng chân vào đài phun nước ở Rome hôm 25/6. Mọi người trên khắp châu Âu đang tìm cách giữ mát khi nhiệt độ tiếp tục tăng vào ngày 25/6. Ảnh: Reuters. Nắng nóng khiến khách du lịch và người dân địa phương đổ về các đài phun nước trước tháp Eiffel vào ngày 25/6. Các nhà khí tượng học cho biết luồng không khí nóng từ Sahara đã gây ra đợt nắng nóng đầu mùa hè bất thường, có thể đẩy nhiệt độ lên tới 40 độ C vào ngày 27 và 28/9. Ảnh: AFP. Ở Rome, ô dù trở thành vật dụng phổ biến để tránh nhiệt độ cao. Các chuyên gia cho biết Pháp, Đức, Thụy Sĩ và Bỉ có thể lập kỷ lục nhiệt độ mới cho tháng 6 trong những ngày tới và có vẻ như không khí sẽ còn nóng hơn. Ảnh: AFP. Trong khi đó, tại thành phố Nice thuộc Pháp, nhiệt độ lên tới 33 độ C vào ngày 24/6. Dưới ảnh hưởng của sóng nhiệt, các tài xế trên đường cao tốc nổi tiếng của Đức được yêu cầu giảm tốc độ và người hâm mộ tại World Cup nữ được cảnh báo về sức khỏe. Ảnh: AFP. Xa hơn một chút về phía bắc ở Copenhagen, Đan Mạch, người dân tìm đến sông nước để tránh nóng. Các chuyên gia cho biết những đợt nắng nóng như vậy vào đầu mùa hè ở Bắc bán cầu dường như thường xuyên hơn khi hành tinh nóng lên - một hiện tượng mà các nhà khoa học cho rằng là do việc con người sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Ảnh: Reuters. Những đứa trẻ ở Reims, Pháp nhảy xuống kênh trong ngày nắng nóng. Ở Đức, các nhà dự báo cảnh báo kỷ lục 38,5 độ C của tháng 6 có thể bị phá vỡ, những hạn chế về tốc độ đã được đặt ra trên một số đoạn đường cao tốc, khi thời tiết nóng bất thường làm tăng nguy cơ nổ lốp xe. Ảnh: AFP. Một chậu cây tham gia cùng những người Áo trong chuyến đi trên sông ở Vienna. Các nhà khí tượng học dự đoán nhiệt độ sẽ vượt quá mức kỷ lục ở Áo, Bỉ, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Pháp, Đức, Luxembourg, Hà Lan và Thụy Sĩ. Ảnh: AFP. Một phụ nữ hứng nước tại Fontana della Barcaccia trên quảng trường Piazza di Spagna ở trung tâm thành phố Rome. Nhiệt độ dự kiến tăng cao hơn trong suốt cả tuần, từ Tây Ban Nha đến Cộng hòa Séc, do sự kết hợp của một cơn bão đang ở trên Đại Tây Dương và áp lực cao ở trung tâm châu Âu kéo không khí rất nóng về phía bắc từ Sahara. Ảnh: AFP. Người châu Âu đổ xô đến các cửa hàng kem giữa đợt nắng nóng thiêu đốt. Các nhà khoa học cho biết sóng nhiệt có thể đặc biệt nguy hiểm khi chúng xảy ra vào đầu mùa hè, trước khi mọi người điều chỉnh theo mùa. Ảnh: AFP. Một cậu bé làm mát trong đài phun nước Berlin. Đợt nắng nóng châu Âu năm 2003 đã dẫn đến cái chết của khoảng 70.000 người. Các nhà chức trách cảnh báo các dịch vụ y tế và viện dưỡng lão chuẩn bị sẵn sàng, kêu gọi trẻ em và người già ở trong nhà, cung cấp dịch vụ truyền nước miễn phí và đề nghị mọi người cảnh giác chống mất nước và say nắng. Ảnh: Getty. Bộ trưởng Y tế Pháp Agnès Buzyn cho biết nước này đã được chuẩn bị tốt hơn so với đợt nắng nóng năm 2003, khi số người chết cao hơn 15.000 so với một mùa hè bình thường. Các nhà khoa học cho biết sóng nhiệt và các thái cực thời tiết khác đang gia tăng trong những thập kỷ gần đây, hậu quả của sự nóng lên toàn cầu do khí nhà kính ngày càng tăng từ đốt than, dầu và khí đốt. Ảnh: AFP.

