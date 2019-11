Khủng bố IS bị đánh tan tác trên chiến trường Homs vì...liều

Theo Al Masdar News, phiến quân IS đã mở cuộc tấn công dữ dội nhằm vào căn cứ của Quân đội Syria ở khu Badiyah Al-Sukhnah, phía đông Palmyra, tỉnh Homs. Ảnh: AMN. Nguồn tin quân sự trong khu vực cho biết, các tay súng khủng bố đã có thể xâm nhập vào phòng tuyến của lực lượng chính phủ Damascus trong thời gian ngắn trước khi bị Không quân Nga và Syria đánh đuổi. Ảnh: Reuters. "Các chiến đấu cơ Nga đã quét sạch những kẻ khủng bố IS ra khỏi khu vực này sau khi giết và làm bị thương một số tay súng", AMN đưa tin. Ảnh: DP. Được biết, Quân đội Syria thường tiến hành tuần tra ở khu vực Badiyah Al-Sukhnah ở Đông Homs để truy bắt những tay súng IS còn lại. Tuy nhiên, các chiến binh khủng bố đã trốn trong hệ thống hang động ở đây nhằm tránh bị bắt giữ. Ảnh: AMN. Kể từ khi sụp đổ ở miền đông Syria, phiến quân IS đã chọn khu vực sa mạc để ẩn náu và tập hợp, xây dựng lực lượng trước khi tiến hành các cuộc tấn công mới. Ảnh: Kurdistan24. Tuần trước, giao tranh ác liệt giữa Quân đội Syria và phiến quân IS cũng xảy ra ở vùng nông thôn phía đông tỉnh Homs, sau khi nhóm khủng bố mở cuộc tấn công mới nhằm lực lượng chính phủ Damascus. Ảnh: HT. "Tổ chức khủng bố IS đã tấn công các căn cứ của lực lượng chính phủ Syria ở gần trạm bơm T3, phía đông Homs, dẫn tới cuộc trận chiến khốc liệt xảy ra giữa hai bên hôm 14/11", nguồn tin cho hay. Ảnh: CTVNews. Cùng lúc, Không quân Syria dội "mưa bom" xuống căn cứ của khủng bố IS, gây thương vong nặng nề cho bọn chúng, đồng thời phá hủy nhiều trang thiết bị quân sự. Ảnh: TRT World. AMN đưa tin, đụng độ giữa nhóm khủng bố IS và lực lượng chính phủ Syria đã diễn ra ở vùng nông thôn phía đông Homs trong vài tháng nay, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó tuyên bố phiến quân IS đã bị đánh bại. Ảnh: AMN. Mời độc giả xem thêm video về một cuộc giao tranh giữa Quân đội Syria và phiến quân IS ở Homs (Nguồn: AMN)

