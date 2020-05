Kẻ kế nhiệm thủ lĩnh tối cao IS al-Baghdadi bị “tóm sống” tại Iraq?

Daily Mail dẫn nguồn tin địa phương ngày 20/5 cho biết, Abdul Nasser al-Qirdash (ảnh), ứng viên kế nhiệm thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi, đã bị tình báo Iraq bắt giữ. Hiện chưa rõ lực lượng an ninh Iraq đã "tóm được" tên al-Qirdash ở đâu và bằng cách nào. Ảnh: Daily Mail. Một bức ảnh do phóng viên địa phương đăng tải trên mạng cho thấy tay súng thánh chiến vừa bị bắt giữ từng làm việc cho trùm khủng bố tại Iraq Abu Musab al-Zarqawi. Ảnh: Metro. Tuy nhiên, người trong bức ảnh trên không giống với kẻ kế nhiệm của al-Baghdadi trong bức ảnh được công bố trước đó. Ảnh: Daily Mail. Sau cái chết của tên al-Baghdadi hồi tháng 10/2019, có tin nói Muhammad al-Mawla (ảnh), hay còn được biết đến là Abdullah Qardash và có biệt danh "giáo sư", sẽ đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh tối cao IS. Ảnh: Twitter. Theo Newsweek, al-Quraishi đến từ Tal Afar, Iraq. Hắn từng tốt nghiệp Đại học Khoa học Hồi giáo ở Mosul. Ảnh: The Times. Trước khi gia nhập IS, al-Quraishi từng là sĩ quan phục vụ trong lực lượng vũ trang Iraq dưới thời cựu Tổng thống Saddam Hussein. Ảnh: SBS. Năm 2003, al-Quraishi bị cầm tù chung với al-Baghadi tại trại giam Bucca, thành phố Basra, Iraq. Từ thời điểm đó, al-Quraishi đã trở thành một trong những tay chân thân cận nhất của al-Baghadi và nắm vai trò quan trọng trong tổ chức IS sau này. Ảnh: Metro. Tuy nhiên, dư luận không rõ việc al-Quraishi đã tiếp quản vị trí lãnh đạo nhóm khủng bố này hay chưa, bởi nội bộ tổ chức khủng bố IS trở nên lục đục sau khi chúng bị đánh đuổi khỏi thành trì cuối cùng ở Baghouz (Syria). Ảnh: IH. Theo Daily Mail, Abdul Nasser Qirdash, người vừa bị lực lượng Iraq bắt giữ, có thể là một thủ lĩnh khác của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Tuy vậy, thông tin này vẫn chưa được xác minh. Mời độc giả xem thêm video: Mỹ diệt thủ lĩnh tối cao IS al-Baghdadi (Nguồn video: The Guardian)

