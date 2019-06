Hành động "lạ" của Tổng thống Trump đối với Thủ tướng Anh

Theo Daily Mail, tối 4/6, Tổng thống Trump đã tổ chức bữa tiệc tại Winfield House, dinh thự của Đại sứ Mỹ ở thủ đô London. Tham dự buổi tiệc này có Thái tử Charles, Công nương Camilla, Thủ tướng Anh Theresa May cùng nhiều quan khách khác. (Nguồn ảnh: Daily Mail/Reuters) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngồi cùng bàn với Thủ tướng May trong buổi tiệc. Ông chủ Nhà Trắng trò chuyện với bà May. Được biết, Thủ tướng May sẽ từ chức vào ngày 7/6 tới. Trong cuộc họp báo trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump còn dành lời khen cho bà May. "Tôi rất thích làm việc với bà (Thủ tướng May). Bà là một người vô cùng chuyên nghiệp và rất yêu nước", Tổng thống Trump nói hôm 4/6. Có thể thấy, Tổng thống Mỹ Donald Trump không còn lên tiếng chỉ trích gay gắt Thủ tướng May về vấn đề Anh rời Liên minh châu Âu (EU) như trước. Ảnh: Bà May cười tươi chụp ảnh cùng Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt và Tổng thống Trump tại bữa tiệc. Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Theresa May, Tổng thống Donald Trump cũng khẳng định hai nước sẽ có một thỏa thuận về Huawei nhằm tránh làm ảnh hưởng đến sự hợp tác chia sẻ thông tin tình báo song phương. Tổng thống Trump và phu nhân Melania đón tiếp vợ chồng Thái tử Charles tới dự tiệc tối tại dinh thự Winfield. Đệ nhất phu nhân Mỹ diện chiếc váy dài màu đỏ nổi bật. Tổng thống Trump và Thái tử Charles nâng cốc trong bữa tiệc tối 4/6. Tổng thống Trump ngồi cùng bàn với Thủ tướng Anh Theresa May, Thái tử Charles và nhiều vị quan khác khác trong bữa tiệc tối ở Winfield. Ivanka, con gái của Tổng thống Trump, có mặt trong bữa tiệc. Đệ nhất phu nhân Melania ngồi trò chuyện với Suzanne Ircha, vợ của Đại sứ Mỹ, và Công nương Camilla trước bữa tiệc. Mời độc giả xem video: Tổng thống Trump thăm Anh (Nguồn: The Guardian)

