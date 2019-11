Hãi hùng cảnh cháy rừng dữ dội như tận thế ở Australia

Theo Daily Mail, tính đến sáng 9/11, ít nhất 77 đám cháy rừng vẫn đang hoành hành tại Australia, trong đó có 42 đám cháy ngoài tầm kiểm soát. (Nguồn ảnh: Daily Mail) Ít nhất 100 ngôi nhà đã bị phá hủy do cháy rừng tại bang New South Wales và Queensland. Ngoài ra, một người thiệt mạng, hơn 30 người khác bị thương và hai người vẫn mất tích. Lực lượng cứu hỏa đã phát hiện một thi thể trong ô tô gần Glen Innes, nơi đám cháy Kangawalla diễn ra. Một ngôi trường cùng 20 ngôi nhà được cho là đã bị "xóa sổ" tại Bobin, hai ngôi nhà biến mất tại Coraki, phía nam Lismore. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp ở 14 điểm cháy, đồng thời yêu cầu người dân di tản ngay lập tức. Được biết, hơn 1.200 lính cứu hỏa và 70 máy bay đã được huy động tham gia chữa cháy. Nhiều khu rừng bị thiêu rụi, những cột khói bốc lên cao ngùn ngụt từ các đám cháy rừng tại Australia. Đám cháy bùng phát ở bang New South Wales và Queensland, khiến bầu trời chuyển màu. "Tôi chưa từng thấy bầu trời đỏ như vậy trong suốt gần 20 năm qua", một cư dân cho biết. "Ngọn lửa khiến tình hình trở nên tồi tệ, bất định và nguy hiểm. Nhiều đám cháy ở vùng duyên hải phía bắc và miền bắc New South Wales ngày càng dữ dội", Ủy viên Cơ quan Cứu hỏa Nông thôn bang New South Wales (RFS) Shane Fitzsimmons cho biết. Nguyên nhân khiến tình trạng cháy rừng ở Australia trở nên nghiêm trọng là do hạn hán kéo dài cùng với gió mạnh, độ ẩm thấp và nhiệt độ cao. Trực thăng phun nước dập tắt đám cháy. Một người dân tự dập lửa ở Woodford. Mời độc giả xem thêm video về vụ cháy rừng ở California, Mỹ (Nguồn: VTC1)

Theo Daily Mail, tính đến sáng 9/11, ít nhất 77 đám cháy rừng vẫn đang hoành hành tại Australia, trong đó có 42 đám cháy ngoài tầm kiểm soát. (Nguồn ảnh: Daily Mail) Ít nhất 100 ngôi nhà đã bị phá hủy do cháy rừng tại bang New South Wales và Queensland. Ngoài ra, một người thiệt mạng, hơn 30 người khác bị thương và hai người vẫn mất tích. Lực lượng cứu hỏa đã phát hiện một thi thể trong ô tô gần Glen Innes, nơi đám cháy Kangawalla diễn ra. Một ngôi trường cùng 20 ngôi nhà được cho là đã bị "xóa sổ" tại Bobin, hai ngôi nhà biến mất tại Coraki, phía nam Lismore. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp ở 14 điểm cháy, đồng thời yêu cầu người dân di tản ngay lập tức. Được biết, hơn 1.200 lính cứu hỏa và 70 máy bay đã được huy động tham gia chữa cháy. Nhiều khu rừng bị thiêu rụi, những cột khói bốc lên cao ngùn ngụt từ các đám cháy rừng tại Australia. Đám cháy bùng phát ở bang New South Wales và Queensland, khiến bầu trời chuyển màu. "Tôi chưa từng thấy bầu trời đỏ như vậy trong suốt gần 20 năm qua", một cư dân cho biết. "Ngọn lửa khiến tình hình trở nên tồi tệ, bất định và nguy hiểm. Nhiều đám cháy ở vùng duyên hải phía bắc và miền bắc New South Wales ngày càng dữ dội", Ủy viên Cơ quan Cứu hỏa Nông thôn bang New South Wales (RFS) Shane Fitzsimmons cho biết. Nguyên nhân khiến tình trạng cháy rừng ở Australia trở nên nghiêm trọng là do hạn hán kéo dài cùng với gió mạnh, độ ẩm thấp và nhiệt độ cao. Trực thăng phun nước dập tắt đám cháy. Một người dân tự dập lửa ở Woodford. Mời độc giả xem thêm video về vụ cháy rừng ở California, Mỹ (Nguồn: VTC1)