Đột nhập vùng biên giới nguy hiểm nhất hành tinh

Theo Business Insider, biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ là một khu vực đặc biệt gây tranh cãi trong cuộc nội chiến Syria vì hai lý do chính: Dòng người tị nạn Syria tràn sang Thổ Nhĩ Kỳ và sự hiện diện của lực lượng người Kurd PKK và YPG ở phía đông bắc Syria. (Nguồn ảnh: Business Insider) Các cuộc xung đột tiềm tàng tại biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ và mối đe dọa Ankara "xâm lược" miền Bắc Syria khiến nơi này trở thành một trong những vùng đất nguy hiểm trên thế giới. Người Kurd, một dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu ở Iran, Iraq, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, từ lâu đã yêu cầu thành lập nhà nước độc lập của riêng họ và đôi khi sử dụng bạo lực để thể hiện quan điểm. Thổ Nhĩ Kỳ coi Đảng Công nhân người Kurd (PKK) là một nhóm khủng bố vì các cuộc nổi dậy bạo lực chống lại chính quyền Ankara. Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) đã hợp tác với liên quân Mỹ và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) để chiến đấu chống lại phiến quân IS tại Syria. Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nhóm khủng bố IS đã bị đánh bại tại Syria, song báo cáo cho thấy nhóm khủng bố này vẫn đang "trỗi dậy" ở Syria và Iraq. Thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ nằm cách biên giới với Syria khoảng 64 km. Hàng trăm nghìn người Syria đã tìm cách xin tị nạn ở Gaziantep kể từ khi cuộc nội chiến Syria bắt đầu. Mặc dù người Syria và Thổ Nhĩ Kỳ cùng sinh sống ở đây, nhưng một số người tỏ ra khó chịu với người tị nạn khi thành phố ngày càng đông đúc và giá nhà tăng lên. Quan hệ ngoại giao giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ xấu đi kể từ khi cuộc nội chiến bắt đầu diễn ra. Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Damascus, Syria, đã bị đóng cửa vào năm 2012. Thổ Nhĩ Kỳ chính thức can thiệp vào cuộc nội chiến Syria từ tháng 8/2016 khi phiến quân IS ngày càng hoành hành tại quốc gia Trung Đông này. Ankara kết thúc chiến dịch Lá chắn Euphrates tại Syria năm 2017, song quân đội nước này tiếp tục bị cuốn vào cuộc xung đột. Hiện tại, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt thỏa thuận để tạo ra một "vùng an toàn" ở miền Bắc Syria để ngăn một chặn mối đe dọa về cuộc "xâm lược" của Thổ Nhĩ Kỳ vào miền Bắc Syria, nhưng chưa rõ khi nào vùng này sẽ được thiết lập. Cuộc khủng hoảng tị nạn Syria đã khiến hàng triệu người phải sơ tán đến các quốc gia như Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước Châu Âu như Đức. Trong bối cảnh nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gặp khó khăn, các chính trị gia đối lập và đảng cầm quyền đổ lỗi cho người tị nạn và tuyên bố sẽ nhanh chóng trục xuất họ. Có thể thấy, các vụ trục xuất nam giới Syria từ Istanbul đang gia tăng. Nusaybin ở Thổ Nhĩ Kỳ là thành phố tâm điểm trong cuộc xung đột giữa người Thổ và người Kurd. Các cuộc giao tranh tại thành phố này bắt đầu từ năm 2015. Cizre là một địa điểm khác ở Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra xung đột giữa lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd. Một bức tường biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ dài 764 km đã được hoàn thành vào năm 2018. Cư dân ở Maraat al-Numan, một thành phố ở Idlib (Syria), đã tìm cách vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 8 sau khi quê nhà bị tấn công. Sanliurfa là một thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận nhiều người tị nạn Syria. Họ đang cố gắng xây dựng cuộc sống mới ở đây. Mời độc giả xem thêm video: Mỹ đe dọa trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì một linh mục (Nguồn: VTC1)

Theo Business Insider, biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ là một khu vực đặc biệt gây tranh cãi trong cuộc nội chiến Syria vì hai lý do chính: Dòng người tị nạn Syria tràn sang Thổ Nhĩ Kỳ và sự hiện diện của lực lượng người Kurd PKK và YPG ở phía đông bắc Syria. (Nguồn ảnh: Business Insider) Các cuộc xung đột tiềm tàng tại biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ và mối đe dọa Ankara "xâm lược" miền Bắc Syria khiến nơi này trở thành một trong những vùng đất nguy hiểm trên thế giới. Người Kurd, một dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu ở Iran, Iraq, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, từ lâu đã yêu cầu thành lập nhà nước độc lập của riêng họ và đôi khi sử dụng bạo lực để thể hiện quan điểm. Thổ Nhĩ Kỳ coi Đảng Công nhân người Kurd (PKK) là một nhóm khủng bố vì các cuộc nổi dậy bạo lực chống lại chính quyền Ankara. Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) đã hợp tác với liên quân Mỹ và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) để chiến đấu chống lại phiến quân IS tại Syria. Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nhóm khủng bố IS đã bị đánh bại tại Syria, song báo cáo cho thấy nhóm khủng bố này vẫn đang "trỗi dậy" ở Syria và Iraq. Thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ nằm cách biên giới với Syria khoảng 64 km. Hàng trăm nghìn người Syria đã tìm cách xin tị nạn ở Gaziantep kể từ khi cuộc nội chiến Syria bắt đầu. Mặc dù người Syria và Thổ Nhĩ Kỳ cùng sinh sống ở đây, nhưng một số người tỏ ra khó chịu với người tị nạn khi thành phố ngày càng đông đúc và giá nhà tăng lên. Quan hệ ngoại giao giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ xấu đi kể từ khi cuộc nội chiến bắt đầu diễn ra. Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Damascus, Syria, đã bị đóng cửa vào năm 2012. Thổ Nhĩ Kỳ chính thức can thiệp vào cuộc nội chiến Syria từ tháng 8/2016 khi phiến quân IS ngày càng hoành hành tại quốc gia Trung Đông này. Ankara kết thúc chiến dịch Lá chắn Euphrates tại Syria năm 2017, song quân đội nước này tiếp tục bị cuốn vào cuộc xung đột. Hiện tại, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt thỏa thuận để tạo ra một "vùng an toàn" ở miền Bắc Syria để ngăn một chặn mối đe dọa về cuộc "xâm lược" của Thổ Nhĩ Kỳ vào miền Bắc Syria, nhưng chưa rõ khi nào vùng này sẽ được thiết lập. Cuộc khủng hoảng tị nạn Syria đã khiến hàng triệu người phải sơ tán đến các quốc gia như Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước Châu Âu như Đức. Trong bối cảnh nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gặp khó khăn, các chính trị gia đối lập và đảng cầm quyền đổ lỗi cho người tị nạn và tuyên bố sẽ nhanh chóng trục xuất họ. Có thể thấy, các vụ trục xuất nam giới Syria từ Istanbul đang gia tăng. Nusaybin ở Thổ Nhĩ Kỳ là thành phố tâm điểm trong cuộc xung đột giữa người Thổ và người Kurd. Các cuộc giao tranh tại thành phố này bắt đầu từ năm 2015. Cizre là một địa điểm khác ở Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra xung đột giữa lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ và người Kurd. Một bức tường biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ dài 764 km đã được hoàn thành vào năm 2018. Cư dân ở Maraat al-Numan, một thành phố ở Idlib (Syria), đã tìm cách vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 8 sau khi quê nhà bị tấn công. Sanliurfa là một thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận nhiều người tị nạn Syria. Họ đang cố gắng xây dựng cuộc sống mới ở đây. Mời độc giả xem thêm video: Mỹ đe dọa trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì một linh mục (Nguồn: VTC1)