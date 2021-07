Động thái đầu tiên của tân Thủ tướng Haiti giữa bất ổn chính trị

Trong cuộc phỏng vấn trên tờ Washington Post, Thủ tướng lâm thời Haiti Claude Joseph (trái) cho biết ông đã gặp riêng ông Henry (phải) và đồng ý rút lui “vì lợi ích quốc gia”, đồng thời “sẵn sàng chuyển giao quyền lực nhanh nhất có thể”. Ảnh: VV. Sau khi ông Joseph chính thức thôi chức, ngày 19/7, tân Thủ tướng Haiti Ariel Henry công bố nội các mới, bao gồm tổng cộng 18 bộ trưởng. Ảnh: In-24.com. Nguồn tin cho hay, trong 18 bộ trưởng này có 3 người thuộc nội các cũ là ông Rockefeller Vincent đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tư pháp và An ninh công cộng; ông Patrick Boisvert giữ chức Bộ trưởng Kinh tế; và bà Marie Greta Roy Clément được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế Haiti. Ảnh: HT. Được biết, ông Henry đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng theo một sắc lệnh do cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise (ảnh) ký 2 ngày trước khi ông Moise bị ám sát tại tư dinh hôm 7/7. Ảnh: Reuters: Sau khi Tổng thống Moise bị ám sát và để lại khoảng trống quyền lực, hai Thủ tướng nước này - Thủ tướng lâm thời Claude Joseph và Thủ tướng được bổ nhiệm Ariel Henry - xảy ra tranh giành quyền điều hành đất nước. Ảnh: PE. Thủ tướng lâm thời Claude Joseph đã tạm nắm giữ quyền điều hành đất nước. Nội các của ông Claude Joseph khi đó tuyên bố sẽ không từ chức cho đến khi Haiti tổ chức các cuộc bầu cử Tổng thống Haiti và Quốc hội vào ngày 26/9 tới. Ảnh: Anadolu. Tuy nhiên, hôm 9/7, ông Ariel Henry tuyên bố ông mới là người nắm giữ quyền lãnh đạo đất nước Haiti, chứ không phải là Thủ tướng lâm thời Claude Joseph. Ảnh: Twitter.Ông Ariel Henry sinh ngày 6/11/1949, là một chính trị gia và một trong những bác sĩ giải phẫu thần kinh học hàng đầu của Haiti. Ảnh: Flickr. Tờ Miami Herald đưa tin, ông Henry đã làm việc tại Pháp trong 19 năm trước khi trở về Haiti. Ông là thành viên của Đảng Dân chủ Xã hội, Đảng Dân tộc Tiến bộ Cách mạng Haiti do người bạn lâu năm Serge Gilles thành lập. Ảnh: RN. Sau này, ông gia nhập Đảng INITE do các cựu Bộ trưởng và những người ủng hộ cựu Tổng thống Haiti Préval thành lập. Trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2016, ông Henry đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Lao động và Xã hội Haiti. Ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ Haiti từ năm 2016. Ảnh: HN. Ông Henry còn được biết đến là người dẫn đầu hoạt động ứng phó của Haiti trong dịch tả chết người tàn phá đất nước này sau trận động đất năm 2010. Ảnh: LN. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống bị ám sát: Haiti thiết quân luật, bắt đối tượng tình nghi (Nguồn video: VOV)

