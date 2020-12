Điều ít biết về phu nhân Ngoại trưởng Mỹ có thể đã mắc COVID-19

Ngày 24/12, Bloomberg dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay, Susan Pompeo, phu nhân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 ngay trước khi chồng bà thông báo hôm 16/12 rằng sẽ tự cách ly do tiếp xúc với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Getty. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sau đó xét nghiệm âm tính với COVID-19. Ảnh: The Hill. Theo trang Famous People, bà Susan Pompeo sinh ngày 1/2/1965 tại Wichita, bang Kansas, Mỹ. Bà tốt nghiệp ngành Truyền thông của Đại học Wichita. Ảnh: Twitter. Bà từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng tư nhân, sau đó trở thành Phó Chủ tịch cấp cao tại Ngân hàng Emprise và gặt hái được nhiều thành công. Ảnh: Politico. Có thể nói, bà Susan là một người phụ nữ tài giỏi, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp chính trị của chồng, ông Mike Pompeo. Ảnh: Yahoo News. Vào năm 2010, khi ông Mike Pompeo chạy đua trong cuộc bầu cử tại Hạ viện, bà Susan đã góp công sức rất lớn để giúp chồng đạt được thành công. Ảnh: Zimbio. Trong một chương trình truyền hình, bà Susan đã ca ngợi chồng là một người cứng rắn và bền bỉ, luôn theo đuổi mọi việc đến cùng. Ảnh: Politico. Bà tiếp tục ủng hộ chồng sau khi ông Mike Pompeo nhậm chức Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ vào tháng 1/2017. Ảnh: Bà Susan bên cạnh chồng khi ông tuyên thệ nhậm chức Giám đốc CIA. Ảnh: Bloomberg. Susan Pompeo vẫn là hậu phương vững chắc của chồng sau khi ông trở thành Ngoại trưởng Mỹ vào tháng 4/2018. Bà xuất hiện bên cạnh chồng trong nhiều chuyến công du. Ảnh: Fr24news. Được biết, bà Susan kết hôn với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào năm 1991. Họ có một người con trai tên Nicholas Pompeo. Ảnh: Wikipedia. Phu nhân của Ngoại trưởng Mỹ được cho là thích chơi tennis, tham dự các buổi hòa nhạc opera. Bà không hoạt động tích cực trên mạng xã hội vì lý do cá nhân và an ninh. Ảnh: NHS. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân mắc COVID-19 (Nguồn video: VTV)

