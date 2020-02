Điều ít biết về Phó Tổng thống Iran bị nhiễm virus corona

Tối 27/2, IRNA - một trang báo của Iran đưa tin, Phó Tổng thống Iran Masoumeh Ebtekar dương tính với virus corona chủng mới. Ảnh: Sky News. Sau khi xuất hiện các triệu chứng nhiễm bệnh COVID-19, bà Masoumeh Ebtekar đã được xét nghiệm và kết quả cho thấy bà dương tính với virus corona. Ảnh: MEM. Bà Ebtekar trở thành quan chức cấp cao thứ ba của chính quyền Tehran nhiễm virus corona, sau Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi và ông Mojtaba Zonnour - người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại ở Quốc hội. Ảnh: USN. Hiện tại, bà Masoumeh Ebtekar đã nhập viện, cách ly và tiếp tục làm thêm các xét nghiệm. Ảnh: News.az.Phó Tổng thống Iran Masoumeh Ebtekar sinh ngày 21/9/1960 tại thủ đô Tehran trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu. Bà từng sống ở Upper Darby, Pennsylvania (Mỹ) trong 6 năm. Ảnh: RS. Sau khi trở về Iran, bà đăng ký vào Trường Quốc tế Tehran. Bà Ebtekar tốt nghiệp cử nhân trường Đại học Shahid Beheshti và nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Miễn dịch học của trường Đại học Modares vào năm 1995. Ảnh: TF. Năm 1981, bà Ebtekar trở thành Tổng biên tập của nhật báo tiếng Anh Kayhan International. Bà làm việc cho tờ báo cho đến năm 1983. Năm 1991, bà đồng sáng lập Viện Nghiên cứu Phụ nữ. Ảnh: MS. Từ năm 1992, bà trở thành Giám đốc điều hành của Tạp chí "Farzaneh Journal for Women's Studies and Research". Ảnh: BBC. Trong khoảng thời gian 1997-2005, bà Ebtekar giữ chức Bộ trưởng Môi trường Iran và tiếp tục đảm nhiệm vai trò này từ năm 2013 đến 2017. Ảnh: IRNA. Bà là thành viên nữ đầu tiên trong nội các của Iran kể từ năm 1979 và là người phụ nữ thứ ba trong lịch sử nước này. Ảnh: IRNA. Ngày 9/8/2017, bà Ebtekra trở thành Phó Tổng thống Iran về Phụ nữ và Gia đình. Ảnh: EI. Về đời tư, bà Ebtekar kết hôn với doanh nhân Seyyed Mohammad Hashemi vào năm 1978. Họ có hai người con. Ảnh: Alchetron. Mời độc giả xem thêm video: Thứ trưởng Bộ Y tế Iran nhiễm virus corona (Nguồn video: THĐT)

