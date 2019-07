Điều ít biết về nữ Tổng giám đốc IMF vừa từ chức

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde đã nộp đơn từ chức hôm 16/7 và quyết định trên của bà sẽ có hiệu lực từ ngày 12/9. Ảnh: IT. Được biết, cuộc tìm kiếm ứng cử viên lãnh đạo IMF đã bắt đầu khởi động vào tuần trước, sau khi bà Lagarde được đề cử làm vào vị trí Chủ tịch mới của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) kế nhiệm ông Mario Draghi. Ảnh: TCM. "Tôi đã đưa ra quyết định này vì lợi ích cao nhất của Quỹ, bởi nó sẽ đẩy nhanh quá trình lựa chọn cho người kế nhiệm tôi, ông Lag Lage", bà Lagarde nói. Ảnh: The National. Bà Christine Lagarde sinh ngày 1/1/1956 tại Paris, Pháp, trong gia đình có cha mẹ đều là giáo viên. Bà tốt nghiệp trường Đại học Paris Nanterre với chuyên ngành Tiếng Anh và Luật Lao động. Sau đó, bà lấy bằng Thạc sĩ tại Học viện Chính trị IEP ở Aix-en-Provence, miền nam nước Pháp. Ảnh: CD. Trước khi trở thành Tổng giám đốc IMF, bà Lagarde từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ Pháp. Ảnh: ET. Cụ thể, từ tháng 6/2005 đến tháng 5/2007, bà Lagarde là Bộ trưởng Thương mại Pháp. Tháng 5/2007, bà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nông nghiệp nhưng chỉ đảm nhiệm chức vụ này một tháng. Ảnh: Time. Từ tháng 6/2007 đến tháng 6/2011, bà Lagarde là Bộ trưởng Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp Pháp. Ảnh: FT. Tháng 7/2011, bà được bầu làm Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Ảnh: WSJ. Được biết, trước khi bước chân vào chính trị, bà Lagarde là Tổng giám đốc điều hành Baker & McKenzie, một trong những công ty luật lớn nhất thế giới khi đó. Ảnh: IN. Ngày 16/11/2009, Financial Times bình chọn bà Lagarde là Bộ trưởng Tài chính tốt nhất của Eurozone. Ảnh: CNN. Năm 2018, Tạp chí Forbes xếp hạng bà Lagarde ở vị trí thứ 3 trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Ảnh: CNA. Về đời tư, bà Lagarde đã ly hôn và có hai người con trai. Ảnh: IBT. Mời độc giả xem thêm video: Tổng giám đốc IMF tuyên bố vô tội hồi năm 2013 (Nguồn: VTC14)

