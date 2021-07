Dịch COVID-19 hoành hành thế giới: Châu Á căng thẳng, Âu-Mỹ thế nào?

Hồi đầu tháng 7/2021, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết số ca mắc COVID-19 đang gia tăng trở lại ở Châu Âu sau hai tháng giảm. Ảnh: Reuters. "Tuần trước, số ca nhiễm COVID-19 đã tăng 10%, do gia tăng tiếp xúc, đi lại, tụ tập và nới lỏng các hạn chế xã hội", Giám đốc WHO tại Châu Âu, Hans Kluge, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 1/7. Ảnh: AP. Một báo cáo của cơ quan kiểm soát dịch bệnh Châu Âu ước tính, biến chủng Delta dễ lây lan hơn có thể chiếm 90% ca nhiễm mới ở Liên minh Châu Âu (EU) vào cuối tháng 8/2021. Ảnh: AP. Trước bối cảnh số ca mắc mới tại Châu Âu tăng mạnh trở lại, trong tuần này, Pháp đã đề ra những quy định mới, trong đó yêu cầu những người tham gia các sự kiện trên 50 người phải có giấy chứng nhận tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19. Ảnh: AA. Số ca mắc COVID-19 tại Anh cũng đang tăng mạnh trở lại. Dù vậy, chính phủ nước này vẫn quyết định dỡ bỏ toàn bộ lệnh hạn chế phòng dịch COVID-19 từ 0h ngày 19/7 (giờ địa phương). Ảnh: THX. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, quyết định dỡ bỏ mọi biện pháp phong tỏa được đưa ra do hầu hết dân số trưởng thành của Vương quốc Anh đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19. Ảnh: Reuters. Ngày 22/7, Italy thông báo hộ chiếu vắc xin sẽ là quy định bắt buộc đối với những người muốn vào quán bar, nhà hàng, hồ bơi, trung tâm thể thao, bảo tàng và rạp chiếu phim kể từ ngày 6/8. Ảnh: DW. Lo biến thể Delta lây lan nhanh, các nước Châu Âu đang tăng tốc chiến dịch tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19. Ảnh: AW. Theo báo cáo công bố ngày 22/7 của Liên minh Châu Âu (EU), hơn 200 triệu người dân Châu Âu đã được tiêm chủng đầy đủ, chiếm hơn một nửa dân số trưởng thành. Tuy vậy, con số trên vẫn thấp so với mục tiêu 70% đặt ra cho mùa hè này. Ảnh: Reuters. Thủ tướng Angela Merkel (ảnh) đã kêu gọi thêm nhiều người Đức hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng khi số ca mắc mới COVID-19 tại nước này đang ở mức báo động. Ảnh: Reuters. Trong khi đó, dịch bệnh COVID-19 tại Mỹ cũng đang có dấu hiệu tái bùng phát với số ca mắc ở nước này tăng mạnh trở lại trong tháng 7. Ảnh: Reuters. AP dẫn số liệu thống kê của Đại học John Hopkins (Mỹ) cho biết, số ca mắc COVID-19 mới trung bình trong 7 ngày tại Mỹ đã tăng lên con số 37.000, theo ghi nhận hôm 20/7, cao gần gấp 3 lần con số ghi nhận hôm 6/7 là 13.700 ca. Ảnh: Reuters. Theo giới chức y tế nước này, số ca mắc COVID-19 tại Mỹ tăng mạnh trở lại trong tháng này là do sự xuất hiện của biến chủng Delta có khả năng lây lan nhanh và việc triển khai tiêm chủng vắc xin của Mỹ đang bị chậm lại. Hiện, chỉ khoảng 56,2% người Mỹ đã tiêm ít nhất một liều vắc xin. Ảnh: Reuters. Một báo cáo mới nhất của Viện Nhi khoa Mỹ (AAP) và Hiệp hội Bệnh viện Nhi đồng cho biết, tính đến ngày 15/7, đã có gần 4,09 triệu trẻ em mắc COVID-19. Ảnh: Reuters. Trong bối cảnh Mỹ chứng kiến sự gia tăng các ca nhiễm biến thể Delta của virus SARS-CoV-2, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc liệu có chính thức hối thúc người Mỹ đã tiêm vắc xin COVID-19 đeo khẩu trang trở lại hay không. Ảnh: Reuters. Hôm 22/7, chính quyền Mỹ cho biết đang có kế hoạch mở rộng đối tượng tiêm chủng. Theo đó, nước này cân nhắc đưa trẻ dưới 12 tuổi vào diện tiêm vắc xin phòng COVID-19 vào trước cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 tới. Ảnh: Biển cảnh báo hãy đeo khẩu trang và giãn cách xã hội để ngừa COVID-19 ở Mỹ. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video: Cần thêm nghiên cứu về vaccine với các biến chủng mới của SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTV)

Hồi đầu tháng 7/2021, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết số ca mắc COVID-19 đang gia tăng trở lại ở Châu Âu sau hai tháng giảm. Ảnh: Reuters. "Tuần trước, số ca nhiễm COVID-19 đã tăng 10%, do gia tăng tiếp xúc, đi lại, tụ tập và nới lỏng các hạn chế xã hội", Giám đốc WHO tại Châu Âu, Hans Kluge, phát biểu trong cuộc họp báo ngày 1/7. Ảnh: AP. Một báo cáo của cơ quan kiểm soát dịch bệnh Châu Âu ước tính, biến chủng Delta dễ lây lan hơn có thể chiếm 90% ca nhiễm mới ở Liên minh Châu Âu (EU) vào cuối tháng 8/2021. Ảnh: AP. Trước bối cảnh số ca mắc mới tại Châu Âu tăng mạnh trở lại, trong tuần này, Pháp đã đề ra những quy định mới, trong đó yêu cầu những người tham gia các sự kiện trên 50 người phải có giấy chứng nhận tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19. Ảnh: AA. Số ca mắc COVID-19 tại Anh cũng đang tăng mạnh trở lại. Dù vậy, chính phủ nước này vẫn quyết định dỡ bỏ toàn bộ lệnh hạn chế phòng dịch COVID-19 từ 0h ngày 19/7 (giờ địa phương). Ảnh: THX. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, quyết định dỡ bỏ mọi biện pháp phong tỏa được đưa ra do hầu hết dân số trưởng thành của Vương quốc Anh đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19. Ảnh: Reuters. Ngày 22/7, Italy thông báo hộ chiếu vắc xin sẽ là quy định bắt buộc đối với những người muốn vào quán bar, nhà hàng, hồ bơi, trung tâm thể thao, bảo tàng và rạp chiếu phim kể từ ngày 6/8. Ảnh: DW. Lo biến thể Delta lây lan nhanh, các nước Châu Âu đang tăng tốc chiến dịch tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19. Ảnh: AW. Theo báo cáo công bố ngày 22/7 của Liên minh Châu Âu (EU), hơn 200 triệu người dân Châu Âu đã được tiêm chủng đầy đủ, chiếm hơn một nửa dân số trưởng thành. Tuy vậy, con số trên vẫn thấp so với mục tiêu 70% đặt ra cho mùa hè này. Ảnh: Reuters. Thủ tướng Angela Merkel (ảnh) đã kêu gọi thêm nhiều người Đức hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng khi số ca mắc mới COVID-19 tại nước này đang ở mức báo động. Ảnh: Reuters. Trong khi đó, dịch bệnh COVID-19 tại Mỹ cũng đang có dấu hiệu tái bùng phát với số ca mắc ở nước này tăng mạnh trở lại trong tháng 7. Ảnh: Reuters. AP dẫn số liệu thống kê của Đại học John Hopkins (Mỹ) cho biết, số ca mắc COVID-19 mới trung bình trong 7 ngày tại Mỹ đã tăng lên con số 37.000, theo ghi nhận hôm 20/7, cao gần gấp 3 lần con số ghi nhận hôm 6/7 là 13.700 ca. Ảnh: Reuters. Theo giới chức y tế nước này, số ca mắc COVID-19 tại Mỹ tăng mạnh trở lại trong tháng này là do sự xuất hiện của biến chủng Delta có khả năng lây lan nhanh và việc triển khai tiêm chủng vắc xin của Mỹ đang bị chậm lại. Hiện, chỉ khoảng 56,2% người Mỹ đã tiêm ít nhất một liều vắc xin. Ảnh: Reuters. Một báo cáo mới nhất của Viện Nhi khoa Mỹ (AAP) và Hiệp hội Bệnh viện Nhi đồng cho biết, tính đến ngày 15/7, đã có gần 4,09 triệu trẻ em mắc COVID-19. Ảnh: Reuters. Trong bối cảnh Mỹ chứng kiến sự gia tăng các ca nhiễm biến thể Delta của virus SARS-CoV-2, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc liệu có chính thức hối thúc người Mỹ đã tiêm vắc xin COVID-19 đeo khẩu trang trở lại hay không. Ảnh: Reuters. Hôm 22/7, chính quyền Mỹ cho biết đang có kế hoạch mở rộng đối tượng tiêm chủng. Theo đó, nước này cân nhắc đưa trẻ dưới 12 tuổi vào diện tiêm vắc xin phòng COVID-19 vào trước cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 tới. Ảnh: Biển cảnh báo hãy đeo khẩu trang và giãn cách xã hội để ngừa COVID-19 ở Mỹ. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video: Cần thêm nghiên cứu về vaccine với các biến chủng mới của SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTV)