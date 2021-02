Cựu Tổng thống Trump đang hưởng lương hưu và những đặc quyền gì?

Ngày 25/2 vừa qua, hai nghị sĩ hàng đầu của Đảng Dân chủ là Sean Patrick Maloney và Pramila Jayapal đã đề xuất dự luật được cho là nhằm vào một trong những quyền lợi của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh). Ảnh: Sky.



The Hill đưa tin, Dự luật Khôi phục và Thực thi Trách nhiệm của Tổng thống (REAP) do hai nghị sĩ trên soạn thảo nhằm "cải tổ" Đạo luật Cựu Tổng thống năm 1958 bằng cách tước bỏ khoản lương hưu trị giá 219.200 USD hàng năm cùng một số đặc quyền khác như hỗ trợ ngân sách để trả lương cho nhân viên và không gian lập văn phòng, trong trường hợp các cựu Tổng thống bị kết tội. Ảnh: Reuters.



Được biết, cựu Tổng thống Trump đang phải đối mặt với một số cuộc điều tra hình sự và dân sự về thuế cũng như công việc kinh doanh của gia đình ông. Ảnh: Reuters.



Dù vậy, hiện tại, ông Trump vẫn đang được hưởng một số đặc quyền dành cho các cựu Tổng thống Mỹ sau khi "về hưu". Ảnh: Reuters.



Đạo luật về đặc quyền dành cho cựu Tổng thống Mỹ ra đời năm 1958 đã quy định các đặc quyền trọn đời dành cho các cựu chủ nhân Nhà Trắng. Ảnh: Reuters. Trong đó, lương hưu hàng năm của cựu Tổng thống Mỹ là 219.200 USD. Tuy nhiên, có lẽ tiền lương hưu không quan trọng lắm đối với một vị tỷ phú như ông Donald Trump. Ảnh: DS.



Ngoài lương hưu 219.200 USD/năm, cựu Tổng thống Trump còn nhận được nhiều đặc quyền khác như phụ cấp đi lại, được Mật vụ bảo vệ và được hỗ trợ ngân sách khoảng 100.000 USD/năm để trang trải chi phí trả lương nhân viên...Ảnh: Tribune.



Ngoài ra, Brian Kalt, Giáo sư luật của Đại học Michigan, cho biết Đạo luật Cựu Tổng thống năm 1958 còn cho phép ông Trump lựa chọn địa điểm đặt văn phòng. Trong trường hợp cựu Tổng thống Trump lựa chọn đặt văn phòng trong tòa nhà văn phòng do gia đình ông sở hữu, ông vẫn được chi trả khoản thuê mặt bằng đó. Ảnh: DH.



Thông thường, các cựu Tổng thống Mỹ vẫn thuộc diện đối tượng được đọc bản tin tình báo hàng ngày và được quyền tiếp cận thông tin mật sau khi rời Nhà Trắng. Tuy nhiên, đây là một đặc quyền bắt nguồn từ thông lệ, không phải luật định. Ảnh: BS.



Do vậy, Tổng thống Mỹ Joe Biden (ảnh) có thể quyết định giữ lại hay tước bỏ đặc quyền này dành cho người tiền nhiệm. Ảnh: Reuters.



Ngày 6/2 vừa qua, Nhà Trắng cho biết, các quan chức tình báo, chứ không phải Tổng thống Biden, sẽ là người quyết định cuối cùng liệu cựu Tổng thống Trump có được tiếp cận thông tin tình báo hay không. Ảnh: Tổng thống Biden. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên thệ nhậm chức (Nguồn video: VTV)

