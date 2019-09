Cuộc đời cựu Tổng thống Tunisia chết nơi xứ người

Ngày 19/9, Bộ Ngoại giao Tunisia thông báo cựu Tổng thống Tunisia Ben Ali đã qua đời tại bệnh viện ở Jeddah, Saudi Arabia, vì căn bệnh ung thư. Ảnh: Getty. Ông Ben Ali là Tổng thống thứ 2 của nước Cộng hòa Tunisia. Khi còn sống, ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ và nhận được sự tín nhiệm của người dân Tunisia nhưng sau này lại phải chạy trốn khỏi đất nước, sống lưu vong nơi "đất khách quê người". Ảnh: WP. Cố Tổng thống Tunisia Ben Ali sinh ngày 3/9/1936 tại Hammam Sousse, Tunisia. Ông là con thứ tư trong gia đình có 11 anh chị em. Ảnh: Getty. Ông Ben Ali từng tham gia kháng chiến cùng lực lượng địa phương chống lại thực dân Pháp và bị cầm tù. Sau này, ông gia nhập Quân đội Tusinia mới được thành lập vào năm 1958. Ảnh: Euronews. Trở về Tunisia vào năm 1964, ông Ali bắt đầu sự nghiệp quân sự với tư cách là một sĩ quan. Ảnh: Getty. Trong thời gian phục vụ trong quân đội, ông đã thành lập Cục An ninh Quân đội và lãnh đạo cơ quan này suốt 10 năm. Ảnh: AJ. Ông Ali làm tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Tunisia ở Ma-rốc và Tây Ban Nha trong thời gian ngắn trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc An ninh Quốc gia vào năm 1977. Ảnh: NT. Tháng 4/1980, ông Ben Ali được bổ nhiệm làm đại sứ tại Ba Lan và đảm nhiệm vị trí đó trong 4 năm. Ông cũng từng là Giám đốc Tình báo Quân sự từ năm 1964 đến 1974 và sau đó là Tổng giám đốc An ninh Quốc từ 1977-1980. Ảnh: SCMP. Ngày 28/4/1986, ông Ben Ali được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nội vụ và sau đó là Thủ tướng Tunisia vào tháng 10/1987 dưới thời Tổng thống Habib Bourguiba. Ảnh: AJ. Một tháng sau đó, vào ngày 7/11/1987, ông Ben Ali trở thành Tổng thống Tunisia trong một cuộc đảo chính "không đổ máu" lật đổ Tổng thống Habib. Ảnh: WR. Tuy nhiên, Tổng thống Ben Ali đã buộc phải từ chức vào tháng 1/2011 vì cuộc biểu tình phản đối ông. Ảnh: TR. Ngày 14/1/2011, một tháng sau làn sóng biểu tình phản đối, ông Ben Ali cùng vợ con đã rời khỏi Tunisia và chạy sang Saudi Arabia "lánh nạn". Ảnh: Wikipedia. Ngày 20/6/2011, một tòa án Tunisia đã kết án vắng mặt ông Ben Ali 35 năm tù về nhiều tội danh, trong đó có buôn bán ma túy, vũ khí và cổ vật. Vào tháng 6/2012 và tháng 4/2013, ông Ben Ali bị kết án tù chung thân vì liên quan đến cái chết của những người biểu tình lật đổ ông và đàn áp bạo lực cuộc biểu tình ở Sfax. Ảnh: DW. Mời độc giả xem video: Cựu Tổng thống Tunisia Ben Ali qua đời (Nguồn: Youtube)

