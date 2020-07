COVID-19 "tàn phá" cuộc sống của người dân Ấn Độ ra sao?

Theo Reuters, nhiều thành phố ở Ấn Độ tiếp tục áp đặt các biện pháp phong tỏa khi số ca mắc COVID-19 tăng đột biến những ngày qua. (Nguồn ảnh: Reuters) Tính đến ngày 2/7, số ca nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ là hơn 604.600 trường hợp. Nước này trở thành vùng dịch lớn thứ tư thế giới, sau Mỹ, Brazil và Nga. Những bức ảnh được hãng thông tấn Reuters đăng tải dưới đây cho thấy dịch COVID-19 vẫn đang "hoành hành" tại Ấn Độ, khiến cuộc sống của người dân đất nước này bị đảo lộn. Trong ảnh, các y bác sĩ điều trị cho một bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Max Smart ở thủ đô New Delhi hôm 28/6. Được biết, số ca nhiễm COVID-19 đang tăng nhanh chóng tại các thành phố lớn ở Ấn Độ, bao gồm thủ đô New Delhi, và khiến nhiều bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải. Trước đó, các chuyên gia cảnh báo trong vài tuần tới Ấn Độ có thể vẫn chưa đến đỉnh dịch. Ảnh: Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đi qua một ngõ nhỏ trong khu ổ chuột tại Mumbai ngày 27/6. Để đối phó với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, chính quyền một số bang đang cân nhắc việc áp đặt các biện pháp phong tỏa mới. Ảnh: Một người đàn ông được lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19 tại trung tâm y tế địa phương ở New Delhi hôm 27/6. Một bệnh nhân tử vong vì COVID-19 được chôn cất tại nghĩa trang ở thủ đô Ấn Độ ngày 8/6. Người phụ nữ đeo khẩu trang khi đi bộ trên đường phố Mumbai hôm 12/6. Những người Hồi giáo cầu nguyện cho một người tử vong vì virus corona tại nghĩa trang ở New Delhi hôm 4/6. Người phụ nữ tử vong vì COVID-19 được hỏa táng tại New Delhi hôm 11/6. Bệnh nhân COVID-19 cầu nguyện trong phòng cấp cứu của Bệnh viện Max Smart hôm 28/5. Nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm của một người phụ nữ tại ngôi trường được chuyển đổi thành trung tâm xét nghiệm COVID-19 ở New Delhi hôm 22/6. Những chiếc giường dùng một lần làm bằng bìa cứng được chuẩn bị tại khuôn viên của tổ chức phi lợi nhuận Radha Soami Satsang Beas ở thủ đô New Delhi hôm 26/6. Mọi người chuẩn bị giàn hỏa thiêu cho một người đã tử vong vì COVID-19 tại nhà hỏa táng ở New Delhi ngày 3/6. Mời độc giả xem thêm video: WHO chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

