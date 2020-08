Cháy rừng Amazon dữ dội, sẽ tồi tệ hơn thảm họa năm ngoái?

Theo Reuters, các đám cháy ở rừng Amazon đã tăng mạnh vào tháng 8/2020. (Nguồn ảnh: Reuters) Theo dữ liệu từ Cơ quan nghiên cứu không gian quốc gia Inpe của Brazil, hơn 10.000 vụ cháy được ghi nhận trong 10 ngày đầu tháng 8/2020, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, các vụ cháy vào tháng 7 tăng 28% so với một năm trước. Tỷ lệ phá rừng từ tháng 8/2019 - 7/2020 tăng 34%. Những số liệu mới này làm dấy lên lo ngại rằng mùa cháy rừng năm nay có thể còn tồi tệ hơn năm 2019. Khói bốc lên ngùn ngụt từ đám cháy rừng gần Apui, bang Amazonas, ngày 12/8. Hình ảnh cháy rừng Amazon gần Humaita, bang Amazonas, hôm 6/8. Cảnh tiêu điều ở khu rừng gần Apui, bang Amazonas, Brazil, ngày 9/8. Vào tháng 7/2020, chính phủ Brazil đã cấm đốt lửa trong 120 ngày ở các vùng rừng Amazon và Pantanal để đối phó với tình trạng cháy rừng. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro được cho là đã không thể kiểm soát nạn phá rừng khi tình trạng các đám cháy vẫn lan rộng. Dù vậy, ông Bolsonaro vẫn khẳng định nước này đã cho thấy khả năng tự bảo vệ rừng Amazon. Năm ngoái, tình trạng cháy rừng Amazon, đặc biệt là tại Brazil, diễn ra nghiêm trọng. Số lượng các vụ cháy rừng gia tăng là do nạn chặt phá rừng phi pháp để lấy đất canh tác và đám cháy lan rộng vào mùa khô. Khu rừng bị lửa tàn phá. Lực lượng cứu hỏa đi qua khu rừng bị tàn phá gần Apui ngày 11/8. Mời độc giả xem thêm video: Các bộ tộc Amazon học kỹ năng chống cháy rừng (Nguồn video: VTC14)

