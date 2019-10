Chân dung “người tình” xinh đẹp khiến Thủ tướng Anh đau đầu

Giữa lúc đang giải quyết thế bế tắc ở Quốc hội về kế hoạch Brexit, Thủ tướng Anh Boris Johnson lại "đau đầu" khi vướng phải cáo buộc có mối quan hệ tình ái với nữ doanh nhân Jennifer Arcuri, 34 tuổi. Ảnh: The Sun. Báo chí Anh đưa tin, Thủ tướng Boris đã có ưu ái đặc biệt dành cho doanh nhân Arcuri bằng cách giúp cô nhận được tiền tài trợ và tham gia các hợp đồng thương mại mà cô không đủ điều kiện trong thời gian ông là Thị trưởng London. Ảnh: The Sun. Cụ thể, The Sunday Times cho hay, Arcuri đã tâm sự với 4 người bạn rằng cô có quan hệ tình cảm với ông Johnson trong thời gian ông là Thị trưởng London. Ảnh: The Sun. Mối quan hệ này bắt đầu không lâu sau khi họ gặp nhau vào năm 2012. Khi đó, ông Johnson đang chung sống với người vợ thứ hai, trong khi cô Jennifer 27 tuổi và sắp tốt nghiệp một trường cao học về kinh doanh ở London. Ảnh: Getty. Theo The Sun, trong thời gian làm Thị trưởng London, ông Johnson thường xuyên đến thăm Arcuri tại căn hộ của cô Shoreditch, phía đông London. Ảnh: Rex. Chủ tòa nhà nơi cô Arcuri ở cho biết nữ doanh nhân này nói ông Boris là "một trong những người bạn tốt nhất của tôi". Ảnh: Flickr. Ngoài ra, cô Arcuri được cho là đã tham gia vận động cho nhiệm kỳ Thị trưởng thứ hai của ông Johnson và đăng tải các bức ảnh về ông Johnson trên mạng xã hội. Ảnh: The Times. Được biết, Jennifer Arcuri từng làm người mẫu và hiện giờ là một doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ. Cô sinh ra ở Mỹ nhưng chuyển tới London (Anh) 8 năm trước. Ảnh: HP. Sau khi chuyển tới Anh năm 2011, cô bắt đầu gây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, thành lập Playbox Ltd. "Người tình" của Thủ tướng Anh Boris cũng thành lập The Innotech Network ở phía đông thủ đô London. Ảnh: Time Of Israel. Theo thông tin trên Twitter, Jennifer giới thiệu cô là một doanh nhân, chuyên gia an ninh mạng. Ngoài ra, cô còn thành lập công ty Hacker House. Ảnh: CW. Được biết, doanh nghiệp Hacker House mà Arcuri thành lập đã nhận được 100.000 bảng Anh tiền tài trợ từ Chính phủ Anh hồi đầu năm 2019, trước khi ông Johnson trở thành Thủ tướng. Ảnh: FT. Mời độc giả xem thêm video: Ông Boris Johnson là Thủ tướng mới của nước Anh (Nguồn: VTV1)

